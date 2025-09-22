Пакистан опъва ядрен чадър над Саудитска Арабия

ЕПА/БГНЕС Плакати "Братя по вяра, партньори в прогреса" и плакати с образите на пакистанския премиер Шехбаз Шарив, саудитския кпал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, саудитския престолонаследник и премиер Мохамед бин Салман Ал Сауд и главнокомандващия пакистанската армия ген. Асим Мунир (от ляво на дясно) бяха поставени на няколко места в Исламабад на 17 септември, когато бе подписан договорът.

Ядреният чадър на Пакистан ще обхване Саудитска Арабия. Това стана ясно 5 дни, след като двете страни подписаха изненадващ договор за взаимна отбрана. Сделката е била в процес на разработка от години и Саудитска Арабия заяви, че очаква от главния враг на Пакистан - Индия, да разбере нуждите на кралството от сигурност.

На въпрос на агенция АФП дали това означава, че ядрените оръжия на Пакистан може да бъдат използвани за защита на Саудитска Арабия, Али Шихаби, анализатор, близък до кралския двор, отговаря: „Да, означава. Ядрената енергия е неразделна част от тази сделка и Пакистан помни, че кралството ефективно финансираше ядрената му програма и го подкрепяше, когато бе санкциониран. Индия ще разбере нуждите на Саудитска Арабия от сигурност. Саудитска Арабия поддържа отлични връзки с Индия“.

Пакистанският военен министър Хаваджа Асиф пък аявява пред местна телевизия, че, ако е необходимо, ядрената програма на страната ще бъде предоставена на Саудитска Арабия.

Споразумението за взаимна отбрана беше подписано в Рияд само дни след израелски удар, насочен срещу лидерите на „Хамас“ в съседен Катар. То е сключено и само няколко месеца след като Пакистан и Индия отново влязоха във военен конфликт. Той продължи 4 дни през май и в него загинаха над 70 души от двете страни при ракетен, дронов и артилерийски обстрел. Индийският премиер Нарендра Моди беше на дипломатическо посещение именно в Саудитска Арабия през април и го прекъсна след смъртоносна стрелба срещу туристи в Индия, която именно предизвика след това конфликта.

Индия и Пакистан отдавна се обвиняват взаимно в опити за дестабилизация. Смята се, че Саудитска Арабия е изиграла ключова роля в намаляване на напрежението. Кралството е ключов доставчик на петрол за Индия, чиято бързо развиваща се икономика разчита в голяма степен на този внос.

Пакистан пък поддържа тесни връзки с Рияд от десетилетия, а над 2.5 милиона негови граждани живеят и работят в кралството. Саудитска Арабия отдавна е бастион на икономическата подкрепа за колебливата икономика на Пакистан.