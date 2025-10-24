Медия без
"Мастърс" в Саудитска Арабия - планът на Рияд работи перфектно

Тенисът е поредният спорт, погълнат в портфолиото на държавния инвестиционен фонд PIF

Днес, 07:10
През последните два сезона Саудитска Арабия организира демонстративния турнир "Шлем на шестимата крале" с награден фонд от $13 млн. за шестима тенисисти в три състезателни дни. Тепърва предстои да стане известен паричният залог за местния "Мастърс" от официалния календар на АТР.
Саудитска Арабия си осигури домакинството на нов турнир по тенис от категория "Мастърс". Въпреки оплакванията на играчите относно високата цена, ATP очевидно няма никакви колебания да добави допълнително събитие към календара. Постоянният поток от пари от шейховете е оказал влияние.

Това решение на ATP със сигурност не е изненада. Вътрешни фигури спекулираха от няколко години, че Саудитска Арабия ще получи собствен турнир поради постоянно нарастващия си финансов ангажимент към професионалния тенис чрез държавния инвестиционен фонд (PIF) на Рияд (приблизително $1,15 трлн.). Миналата година саудитците съобщиха, че са предложили $2 млрд. за турнири от второто ниво на ATP и WTA.

И ето как поредната от огромните финансови инвестиции, които сега са популярни, донесе желания резултат: Саудитска Арабия става домакин на допълнителен турнир от категория "АТР 1000", котиращ се точно под най-престижните четири събития - тези от Големия шлем (Australian Open, "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и US Open).

Шейховете със сигурност не биха се задоволили с нищо по-малко. Те работят за това от години - и постепенно разрушават дългогодишните, железни структури на ATP чрез постоянно нарастващ приток на пари и влияние.

 

Свободата на избор е само привидност

Огромното количество пари, което са вложили в системата, очевидно е променило и мнението на последните съмняващи се. През последните години саудитците все повече се ангажират в тенис бизнеса и са постигнали статут на огромно влияние за себе си. От 2028 г. ще има десет от тези най-висококласни тенис събития в една година. Ситуация, която би била почти немислима преди участието на PIF.

В продължение на 35 г. в календара на ATP има девет турнира "Мастърс", всички от които са задължителни събития за професионалистите. За десетия турнир в Саудитска Арабия (все още не са определени дата или място) изборът ще е свободен - поне на теория.

 

Резултатът е отказът от по-малки турнири

При по-внимателно разглеждане обаче никой професионален тенисист, който приема работата си сериозно, не би искал да пропусне този допълнителен източник на точки и доходи. Повтарящите се дискусии за прекомерното натоварване на играчите вероятно ще играят второстепенна роля.

За да компенсират здравето си, топ играчите вероятно ще се откажат от турнири в категория "АТР 250", където не са длъжни да играят през сезона. Това със сигурност ще окаже влияние върху привлекателността на по-малките събития. Много турнирни директори вероятно ще прекарат неспокойни нощи в светлината на решението на ATP.

 

Още един саудитски инструмент

Въпросите за евентуално "спортно изпиране" - че Саудитска Арабия се опитва да отвлече вниманието от крещящите нарушения на правата на човека в страната с лъскави спортни събития, на практика са изчезнали от погледа на световната общественост, предвид участието на кралството в световния спорт. И тези аспекти вече не изглежда да играят основна роля и в ATP.

Тенисът, наред с голфа, футбола, моторните спортове и електронните спортове, за да назовем само няколко "PIF спорта", е друг инструмент за саудитците да подобрят имиджа си и да развият нови бизнес модели. А ATP изглежда се възползва от това с необуздани и алчни тактики - и планът на шейховете отново работи перфектно.

