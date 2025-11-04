Иван Иванов подобри рекорд на Григор Димитров

Лидерът в световната ранглиста по тенис за юноши Иван Иванов дебютира в професионалната верига на АТР и подобри рекорд на Григор Димитров. Роденият на 30 октомври 2008 г. варненец стана най-младият българин, играл в основната схема на официална надпревара от календара, задминавайки досегашното върхово постижение на най-добрия ни състезател в историята.

Днес в I кръг на турнира от категория "АТР 250" в Атина участващият с "уайлд кард" Иван излезе на корта на 17 г. и 5 дни, докато Григор беше на 17 г. и 30 дни, когато изигра своя първи двубой през юни 2008 г. в Хертогенбош. Онзи турнир беше от същото ниво, Димитров участва в него с покана от организаторите и отстъпи срещу руснака Игор Андреев - 1:6, 3:6.

Иванов също не успя да спечели сет при дебюта си в тура на АТР, допускайки загуба с 4:6, 2:6 срещу миналия през квалификациите германец Яник Ханфман (№117 в света). Във II кръг 33-годишният ветеран ще се изправи срещу "щастливия губещ" от пресявките Вит Коприва. Чехът елиминира на старта американеца Райли Опелка с 6:4, 6:3.