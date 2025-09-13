Разменени победи запазиха тенис интригата в Пловдив

Двамата най-талантливи български тенисисти от новото поколение - Александър Василев и Иван Иванов, дебютираха с победа и загуба за мъжкия национален отбор. Вследствие на това резултатът между България и Финландия от Световна група I за Купа "Дейвис" е 1-1 след първия ден от мача в Пловдив.

Първи на централния клей корт в ТК "Локомотив" излезе 18-годишният Василев, на когото се падна честта да открие двубоя с мач срещу първата ракета на скандинавците Ото Виртанен. Тийнейджърът от Хасково оправда гласуваното му от капитана Валентин Димов доверие и надигра световния №141 с 6:3, 7:5 за 1:50 ч.

И в двата сета Сашо изостана с пробив, но осъществи обрат. В първата част братовчедът на Григор Димитров загуби подаването си за 1:2, но спечели следващите четири гейма поред. Във втората пък българинът изравни от 0:2 на 2:2 и реализира втори брейк за 6:5, след което затвори срещата с първия си мачбол на собствен сервис, докарвайки до екстаз над 1000 зрители по трибуните.

Емоционалната публика опита да вдъхнови и 16-годишния Иванов във втория сингъл, но варненският талант нямаше почти никакъв шанс срещу опитния Емил Руусувуори. Юношеският шампион от "Уимбълдън" и US Open беше тотално надигран от бившия №37 в света и загуби с 2:6, 2:6 само за 65 минути.

Така интригата се запази в пълна степен за втория ден от мача утре. Неделната програма ще започне със срещата на двойки, за която са заявени Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Хари Хелиовара и Ееро Васа. След това ще се изиграят ответните два сингъла: Иванов - Виртанен и Василев - Руусувуори.

Крайният победител от двубоя между България и Финландия ще играе в квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" през февруари 2026 г. Загубилият ще участва по същото време в бараж за оставане в Световна група I.