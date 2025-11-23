Италия затвърди доминацията си в световния тенис

ЕПА/БГНЕС Тенис героите на Италия ликуват с Купа "Двйвис" пред пълната зала в Болоня: капитанът Филипо Воландри, Флавио Коболи, Лоренцо Сонего, Матео Беретини, Андреа Вавасори и Симоне Болели (от ляво на дясно).

За трета поредна година Италия стана шампион в световно отборно първенство по тенис за мъже - Купа "Дейвис". На родна земя в Болоня "скуадра адзура" триумфира, въпреки че двамата най-добри тенисисти на страната - Яник Синер (№2 в света) и Лоренцо Музети (№8), изобщо не бяха част от тима за Финалната осмица.

Дори и без двамата си играчи от Топ 10, италианците затвърдиха пълната си доминация на глобално ниво. По-рано през сезона и женският отбор на "адзурите" ликува с трофея в световната надпревара при дамите - за Купа "Били Джийн Кинг".

В отсъствието на двете най-големи звезди първа ракета в състава на капитана Филипо Воландри стана заемащият 22-ро място в ранглистата Флавио Коболи. И именно той се превърна в големия герой пред екзалтираните над 10 000 фенове в зала "Супертенис Арена".

Във финала срещу Испания Коболи срази Жауме Мунар след драматичен обрат с 1:6, 7:6 (5), 7:5 в близо 3-часова битка и така Италия затвори двубоя с 2-0 победи. Преди това Матео Беретини беше победил Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:4.

По този сценарий се развиха и първите два мача на Италия в директните елиминации от финалния турнир. На 1/4-финалите беше победен отборът на Австрия с 2-0, а на 1/2-финалите - този на Белгия също с 2-0. Така в нито един от двубоите не се наложи на корта да излиза звездната двойка на домакините - Симоне Болели и Андреа Вавасори. Петият член на шампионския отбор бе Лоренцо Сонего, който също не се появи в игра.

Титлата е общо четвърта за Италия след 1976, 2023 и 2024 г. и страната излезе еднолично на 7-о място във вечната ранглиста на Купа "Дейвис". Досега "скуадрата" делеше позицията с Русия и Германия, които имат по три трофея.

Начело в историческата класация е отборът на САЩ с 32 купи, а втори е тимът на Австралия с изглеждащите също толкова недостижими 28 отличия. В Топ 6 са още Франция (10), Великобритания (10), Швеция (7) и Испания (6).