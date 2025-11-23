Медия без
Италия затвърди доминацията си в световния тенис

"Скуадра адзура" спечели трета поредна Купа "Дейвис", при това без Синер и Музети в състава

23 Ноем. 2025
Тенис героите на Италия ликуват с Купа "Двйвис" пред пълната зала в Болоня: капитанът Филипо Воландри, Флавио Коболи, Лоренцо Сонего, Матео Беретини, Андреа Вавасори и Симоне Болели (от ляво на дясно).
Тенис героите на Италия ликуват с Купа "Двйвис" пред пълната зала в Болоня: капитанът Филипо Воландри, Флавио Коболи, Лоренцо Сонего, Матео Беретини, Андреа Вавасори и Симоне Болели (от ляво на дясно).

За трета поредна година Италия стана шампион в световно отборно първенство по тенис за мъже - Купа "Дейвис". На родна земя в Болоня "скуадра адзура" триумфира, въпреки че двамата най-добри тенисисти на страната - Яник Синер (№2 в света) и Лоренцо Музети (№8), изобщо не бяха част от тима за Финалната осмица.

Дори и без двамата си играчи от Топ 10, италианците затвърдиха пълната си доминация на глобално ниво. По-рано през сезона и женският отбор на "адзурите" ликува с трофея в световната надпревара при дамите - за Купа "Били Джийн Кинг".

В отсъствието на двете най-големи звезди първа ракета в състава на капитана Филипо Воландри стана заемащият 22-ро място в ранглистата Флавио Коболи. И именно той се превърна в големия герой пред екзалтираните над 10 000 фенове в зала "Супертенис Арена".

Във финала срещу Испания Коболи срази Жауме Мунар след драматичен обрат с 1:6, 7:6 (5), 7:5 в близо 3-часова битка и така Италия затвори двубоя с 2-0 победи. Преди това Матео Беретини беше победил Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:4.

По този сценарий се развиха и първите два мача на Италия в директните елиминации от финалния турнир. На 1/4-финалите беше победен отборът на Австрия с 2-0, а на 1/2-финалите - този на Белгия също с 2-0. Така в нито един от двубоите не се наложи на корта да излиза звездната двойка на домакините - Симоне Болели и Андреа Вавасори. Петият член на шампионския отбор бе Лоренцо Сонего, който също не се появи в игра.

Титлата е общо четвърта за Италия след 1976, 2023 и 2024 г. и страната излезе еднолично на 7-о място във вечната ранглиста на Купа "Дейвис". Досега "скуадрата" делеше позицията с Русия и Германия, които имат по три трофея.

Начело в историческата класация е отборът на САЩ с 32 купи, а втори е тимът на Австралия с изглеждащите също толкова недостижими 28 отличия. В Топ 6 са още Франция (10), Великобритания (10), Швеция (7) и Испания (6).

SCENES as Matteo Berrettini wins the first singles 🤩 | Italy v Spain | 2025 Davis Cup Final 8
Watch as the SuperTennis Arena in Bologna erupts as Matteo Berrettini took down Spain's Pablo Carreno Busta to give Italy a 1-0 lead in the 2025 Davis Cup Fi...
YouTube
Cobolli EXCELLENCE wins the Davis Cup for Italy! 🏆 | v Spain | Highlights | 2025 Davis Cup Final 8
Flavio Cobolli put on an excellent display as Italy triumphed for their third consecutive Davis Cup win. The Italian took on Spain's Jaume Munar in an incred...
YouTube
Italy lift the Davis Cup for the THIRD TIME in a row! 🏆🏆🏆 | 2025 Davis Cup Final 8
Watch as Italy lift the Davis Cup for the third time in a row! The defending champions were victorious over Spain on home soil as Matteo Berrettini and Flavi...
YouTube
