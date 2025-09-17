Тенис величия са сред потенциалните ни съперници за Купа "Дейвис"

Всички най-славни тенис нации са сред потенциалните съперници на България в елитното ниво на Купа "Дейвис". Мъжкият ни национален тим стигна за първи път до квалификациите за Финалите на световното отборно първенство, побеждавайки състава на Финландия с 3-2 като домакин в Пловдив мача от Световна група I. А на следващото стъпало възможните противници са кой от кой по-големи величия в историята и съвремието на тениса.

В първия етап от квалификациите през 2026 г. ще се изиграят 13 мача, като България ще бъде един от 13-те непоставени отбора в жребия. Сред 13-те поставени вече има седем сигурни страни - Австралия (№2 в ранглистата за Купа "Дейвис"), Нидерландия (№4), САЩ (№5), Канада (№7), Великобритания (№13), Хърватия (№14) и Сърбия (№15).

Останалите шест възможни съперника за нашия отбор ще бъдат всички тимове, които не стигнат до мача за титлата в тазгодишното издание на Финалите за Купа "Двйвис". В Топ 8 в Болоня (18-23 ноември) участие ще вземат Италия (№1), Германия (№3), Франция (№6), Аржентина (№8=), Чехия (№8=), Испания (№10), Белгия (№11) и Австрия (№12).

Всички 13 поставени за жребия ще станат известни след изиграването на 1/2-финалите на 22 ноември. Самото теглене на двойките за 2026 г. пък ще бъде направено в деня на финала на 23 ноември.

България би била домакин, ако се падне срещу отборите на Италия, Сърбия, Белгия и Франция, и би гостувала срещу Великобритания, Германия, Австрия, Испания. Домакинството ще трябва да бъде определено с жребий, ако се паднем срещу Канада, САЩ, Австралия, Нидерландия, Хърватия, Аржентина и Чехия срещу чиито тимове нямаме предишни мачове.

Самите квалификации са на 6-7 и 7-8 февруари 2026 г.