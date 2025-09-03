Медия без
Александър Василев дебютира в състава на България за Купа "Дейвис"

Юношеският шампион от "Уимбълдън" Иван Иванов също е в тима за мача срещу Финландия

Днес, 10:03
БФТенис

Капитанът на националния отбор по тенис Валентин Димов обяви състава за мача срещу Финландия от Световна група I на турнира за Купа "Дейвис". Дебют в мъжкия тим ще направи Александър Василев (18 г.), който през юли игра полуфинал при юношите на "Уимбълдън", а в момента е осминафиналист на сингъл и на двойки при 18-годишните таланти на US Open.

В отбора са включени още Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.) и Иван Иванов (16 г.). Юношеският шампион от "Уимбълдън" Иванов попада за втори път в състава на България, след като през миналата година беше част от тима при победата над Салвадор. Тимът ни ще проведе лагер в Пловдив от 7 септември, като в него ще участва и Анас Маздрашки (19 г.).

България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13-14 септември на клей кортовете в пловдивския ТК "Локомотив". Срещите в събота ще започнат в 12:00 ч., а в неделя - в 11:00 ч. Входът за зрители ще бъде свободен до запълване на капацитета на трибуните.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№123 в света), Ееро Васа (№520), Емил Руусувуори (№1060), Оскари Палданиус (№954) и Патрик Никлас-Сялминен (№210 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен. Победителят от този двубой ще играе в квалификациите за класиране на Финалите на Купа "Дейвис" през 2026 г. Загубилият ще участва в баражите за оставане в Световна група I.

