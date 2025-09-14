Медия без
Тийнейджър донесе историческа победа на България за Купа "Дейвис"

Отборът ни за първи път ще играе квалификации за най-горното ниво на световното първенство по тенис

Днес, 17:59
Във втори пореден ден Александър Василев предизвика еуфория на препълнените с над 1100 зрители трибуни на централния корт в пловдивския ТК "Локомотив".
За първи път в модерния формат на Купа "Дейвис" България ще играе в квалификациите за влизане в най-високото ниво на световното отборно първенство по тенис за мъже. Националният ни тим извоюва историческа победа срещу състава на Финландия, надделявайки с 3-2 като домакин в Пловдив в мача от Световна група I на глобалния турнир.

Решаващия успех за "трикольорите" донесе 18-годишният Александър Василев в последния мач №5. Тийнейджърът, който миналата седмица загуби финала на юношеския US Open срещу Иван Иванов, се наложи героично над най-опитния в състава на скандинавците - Емил Руусувуори, със 7:6 (5), 6:4.

Преди това тенисистите ни поведоха с 2-1 победи, след като в срещата на двойки Александър Донски и Пьотр Нестеров пречупиха Хари Хелиовара и Ото Виртанен с 6:4, 1:6, 7:6 (1). В четвъртия двубой обаче Ееро Васа се наложи убедително над Янаки Милев с 6:2, 6:2 и финландците изравниха общия резултат.

В откриващия ден вчера двата отбора също си размениха по една победа на сингъл. В първия мач Василев би Виртанен с 6:3, 7:5, във втория Иванов отстъпи пред Руусувуори с 2:6, 2:6. Капитанът Валентин Димов първоначално бе заявил шампиона при юношите от "Уимбълдън" и US Open и за днешния ден, но в последния момент го замени с Милев.

Крайната победа означава, че през февруари 2026 г. България ще участва в I кръг от квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис". По същото време Финландия ще играе бараж за оставане в Световна група I.

