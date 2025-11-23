България ще играе с Белгия исторически мач за Купа "Дейвис"

БФТенис Националният ни отбор по тенис се класира за първи път сред най-добрите, след като победи Финландия в Пловдив през септември.

Националният мъжки отбор по тенис ще приеме състава на Белгия в исторически първи мач сред най-добрите - в I кръг от квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис". Жребият в Болоня определи, че двубоят ще е в уикенда 6-8 февруари 2026 г., а градът домакин ще бъде оповестен през декември.

Българският мъжки отбор за първи път в модерния формат на Купа "Дейвис" стигна до квалификациите за влизане в най-високото ниво на световното отборно първенство по тенис за мъже - финалите. Това стана след извоюваната историческа победа срещу Финландия с 3-2 в Пловдив в мача от Световна група I, в който два успеха на сингъл постигна тийнейджърът Александър Василев.

На жребия днес тимът на Белгия беше поставен под №4 в жребия, тъй като на завършващите довечера финали за Купа "Дейвис" отстъпи пред стигналия до двубоя за титлата състав на Италия. При успех над белгийците българите, водени от капитана Валентин Димов, ще играят директен мач за класиране на финалите срещу победителя от мача Австрия - Япония.

До момента България е играла четири пъти срещу Белгия за Купа "Дейвис" и има победа само първия път - през 1973 г. като домакин с 3-2. В останалите двубои - през 1976, 1984 и 1985 г. неизменно печели противникът.

Белгия сега има двама тенисисти в Топ 100 - Зизу Бергс (№43) и Рафаел Колиньон (№86), както и двама в Топ 200 - Александер Блокс (№116) и ветерана Давид Гофен (№118). През настоящия сезон белгийците стигнаха до 1/2-финалите в глобалния турнир, където вчера отстъпиха с 0-2 срещу домакина на Финалната осмица Италия.