Дебютант открива мача за Купа "Дейвис"

Капитанът Валентин Димов хвърля в дълбокото и двамата финалисти от юношеския US Open

Днес, 13:02
Тенисистите и треньорите от българския национален отбор по тенис позират до таблото с разпределението на мачовете в домакинството срещу Финландия за Купа "Дейвис".
Дебютантът в мъжкия национален отбор по тенис Александър Василев ще открие двубоя между България и Финландия от Световна група I за Купа "Дейвис". Това отреди тегленият днес по обед жребий в Пловдив, където ще се проведе мачът в събота и неделя (13-14 септември).

Капитанът на тима ни Валентин Димов повери на 18-годишния талант да изпълнява ролята на втора ракета в състава ни. Съперник на Василев (№2 в света при юношите и №992 при мъжете) в първия сингъл ще бъде първата ракета на скандинавците Ото Виртанен (№141 в ранглистата на АТР).

Във втория мач поединично утре на корта ще излезе и другият тийнейджър в отбора ни - Иван Иванов (16 г.). Световният №1 при юношите (№934 при мъжете) ще бъде използван като първа ракета в състава ни и ще се изправи срещу втория избор на финландците - бившия №37 в света Емил Руусувуори (понастоящем №677).

Иванов и Василев в момента са на гребена на вълната, след като в края на миналата седмица играха изцяло български финал на US Open в турнира при 18-годишните момчета. В двубоя помежду им Иван спечели втората си титла от Големия шлем при юношите след тази от "Уимбълдън" през юли.

Двамата са заявени и за ответните мачове на сингъл в неделя, когато ще се оформят сблъсъците Иванов - Виртанен и Василев - Руусувуори. Програмата вдругиден ще започне със срещата на двойки, за която са записани Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Хари Хелиовара и Ееро Васа.

В нашия отбор е картотекиран още Янаки Милев, а в този на гостите - Оскари Палданиус. Двамата треньори имат право на промени в предварителните заявки. Капитан на Финландия е бившият №12 в световната ранглиста Ярко Ниеминен.

Мачовете ще се играят на централния клей корт в пловдивския ТК "Локомотив", като входът ще бъде свободен за зрители до запълване на капацитета на трибуните. В събота програмата започва в 12:00 ч., а в неделя - в 11:00 ч. Всички срещи ще се излъчват пряко по bTV Action.

Победителят от двубоя ще играе в квалификациите за Финалите на Купа "Дейвис" през 2026 г. Загубилият ще участва в бараж за оставане в Световна група I.

Жребият в Пловдив определи последователността на двойките в петте отделни срещи.
