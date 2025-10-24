Василев спечели само един сет в три мача от Финалите на ITF

БГНЕС архив Александър Василев пропусна два мачбола в първия си двубой в Чънду и загуби шест поредни сета след това.

Световният №2 в юношеския тенис Александър Василев приключи по безславен начин участието си в груповата фаза от Финалите на ITF в Чънду. Българинът отпадна от битката за отличието още в груповата фаза на заключителния турнир на най-добрите осем състезатели до 18-годишна възраст, завършвайки на последно място в своя поток А с един-единствен спечелен сет от три изиграни мача и ще играе за разпределяне на местата от 5-о до 8-о.

В третата си среща днес хасковлията отстъпи пред италианеца Якопо Вазами с 4:6, 0:6. Двубоят започна на открито на централния корт в китайския град, но бе доигран в зала, след като заради постоянни превалявания играта беше спирана няколко пъти в първите два гейма, а после и прекъсната за повече от час.

18-годишният Александър допусна пробиви в откриващите геймове и на двата сета, като във втората част това окончателно сложи край на съпротивителните му сили и той доигра протоколно мача. Още преди началото му беше ясно, че талантът ни няма шанс да продължи към 1/2-финалите, а след първия сет вече беше сигурно и че Вазами ще спечели групата.

В първите си две срещи в Чънду Василев отстъпи пред румънеца Яник Теодор Александреску с 6:4, 6:7 (6), 4:6 и пред финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6. Сривът за българския тийнейджър започна в тайбрека на втория сет в откриващия мач, в който той стигна до два поредни мачбола при 6:4 точки, но повече не спечели разиграване.

На 1/2-финалите в събота Якопо Вазами ще се изправи срещу втория от другата група Андре Сантамарта Роиг, а Яник Теодор Александреску ще играе срещу победителя в другия поток Макс Шьонхаус. Мачът за титлата от Финалите на ITF е в неделя.

Александър Василев пък ще се изправи утре срещу третия от гр. В Джак Кенеди (САЩ), а в другата среща от втората четворка Оскари Палданиус ще играе с Бенджамин Уилуърт (САЩ).