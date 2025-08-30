Алкарас се контузи, но влезе в IV кръг на US Open

Световният №2 Карлос Алкарас подобри още повече баланса си тази година на 57 победи и едва 6 загуби с успех в три сета над Лучано Дардери (Ит) в III кръг на US Open, но за първи път загуби свой сервис и му се наложи да взима медицински таймаут.

Шампионът в Ню Йорк от 2022 г. отстрани убедително италианеца с 6:2, 6:4, 6:0. Водейки с 4:1 във II сет, Алкарас бе пробит за първи път тази седмица и стъпи накриво след изпълнение на сервис. 22-годишният испанец взе медицинско прекъсване при 5:4 и получи терапия на дясното коляно, но после се завърна на корта и изигра наедин дъх следващите 7 гейма, затваряйки мача за 1:44 ч.

„Чувствам се добре, беше просто предпазна мярка да поискам физиотерапевта - заяви Алкарас. - Когато той ме проби, в последната точка усетих нещо в коляното, но след пет или шест точки чувството изчезна. Просто помолих физиотерапевта да се погрижи за коляното. Ще говоря с екипа си за това, но сега се чувствам добре.“

Испанецът се оплака и от факта, че този път трябваше да играе в дневната сесия: „Просто се опитах да започна буден, това беше важно. Започването в 11:30 ч. не е график, с който съм свикнал да играя, така че първата ми цел е да започна добре, да съм фокусиран. Не съм "сутрешен" човек. За мен е трудно да се ставам, така че е добре, че днес се събудих рано, направих добре загрявката, играх добре...".

Алкарас е в долната част на схемата с 4-кратния шампион в Ню Йорк Новак Джокович, с когото може да се срещне на полуфинал. Сърбинът също върви по график и отстрани с най-убедителната си игра от началото на турнира Камерън Нори (Вбр) - 6:4, 6:7(4), 6:2, 6:3.

В предните дни имаше въпросителни около физическото му състояние, защото той видимо не се придвижваше добре по корта, изпитвайки болки в гърба, но сега нямаше никакви проблеми и след това коментира:

„Да, всичко е наред. Има някои възходи и падения... Не искам да разкривам твърде много на съперниците си, които слушат и гледат това интервю. Добре съм, човече. Млад съм както винаги, силен както винаги. Да. Това е Ню Йорк. Дори да чувстваш нещо в тялото, енергията, която чувстваш на този корт, просто го превъзмогва."

Novak Djokovic on his physical shape after beating Norrie at U.S. Open:



"You don't wanna reveal too much to the rivals listening. I'm good man. I'm as young as ever" 😭😭😭



pic.twitter.com/9FWCBaTzZR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 30 август 2025 г.

Всъщност 38-годишният Ноле се хвана за кръста и в края на първия сет след отиграване. Затова, при 5:4 гейма, напусна корт „Артър Аш“, за да получи помощ в съблекалнята от физиотерапевта на ATP Клей Снайтман. Той получи медицинска помощ и при първата смяна на полетата във втория сет, но от този момент нататък изглежда не изпита повече дискомфорт до края на мача.

С победата си над Нори подобри рекорда, който държеше заедно с Роджър Федерер: за най-много победи на твърди кортове в турнирите от Големия шлем, като вече има 192.

В IV кръг Джокович ще се изправи срещу Ян-Ленард Щруф (Гер), който изненадващо отстрани полуфиналиста от 2024 г. Франсис Тиафо (САЩ) с 6:4, 6:3, 7:6(7).

За разочарование на домакините отпадна и още една от техните надежди на US Open - Бен Шелтън. 22-годишният американец беше принуден да се откаже срещу Адриан Манарино (Фр) при 2-2 сета - 6:3, 3:6, 6:4, 4:6.

След като спечели епичен сетбол, за да си осигури III част, по време на който падна, Шелтън започна да усеща остра болка в лявото си рамо. Той успя да спаси брейкбол и след това сигнализира за проблем на своя баща и треньор Брайън Шелтън. После се принуди да взема медицински таймаут. В крайна сметка му се наложи да напусне мача разплакан, а после обяви, че това е „най-силната болка, която съм изпитвал в живота си“.