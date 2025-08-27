Медия без
Джокович стигна до нови три рекорда в тениса

Сръбската звезда победи квалификант от САЩ във II кръг на US Open

27 Авг. 2025
Новак Джокович в акция срещу Закари Свайда.
Новак Джокович в акция срещу Закари Свайда.

На 38 години Новак Джокович продължава да дописва книгата за рекордите в тениса.

В мача си от II кръг на US Open срещу американския квалификант Закари Свайда сръбската звезда стигна до нови три върхови постижения. Ноле загуби първия сет, но спечели мача с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1, след като 22-годишният му съперник видимо отпадна физически след първите две части.

А с успеха си над Свайда Джокович постигна три рекордни постижения наведнъж. Той изравни на върха Роджър Федерер по най-много победи в турнирите от Големия шлем на твърди кортове - по 191. При това неговият баланс на спечелени мачове е по-добър от този на швейцарския Маестро, който в кариерата си загуби 24 двубоя, а сърбинът - 21.

Далеч назад са Рафаел Надал със 144, Андре Агаси със 127 и Пийт Сампрас със 116.

Джокович изравни и рекорда на Федерер по най-много класирания за III кръг в Ню Йорк - 19, от своите 19 участия в турнира (той не игра през 2017 и 2022 г.). Швейцарецът има 19 от 20, тъй като през 1999 г. отпадна във II кръг на квалификациите, а не игра през 2016-а. Трети с 18 е американската легенда Джими Конърс.

Ноле освен това вече е №1 за всички времена по достигната III фаза в Големия шлем - 75, оставяйки зад себе си Федерер (74).

Що се отнася до победите в турнирите от Шлема, с успеха над Свайда рекордният шампион (24 триумфа) удължи още върховото постижение и то вече е 394 спечелени мача (54 загуби). Далеч назад с 369-60 е Федерер, а трети с 314-44 остава Рафаел Надал.

Джокович може да излезе еднолично под №1 и в двете споменати по-горе класации още вдругиден. Съперник в III кръг ще му бъде някой измежду Франсиско Комесана (Арж) или Камерън Нори (Вбр), които ще играят малко по-късно тази вечер.

Друг британски тенисист - миналогодишният полуфиналист Джак Дрейпър, пък се отказа малко преди началото на мача си от II кръг тази нощ срещу Зизу Бергс (Бел). Той изтъкна като причина контузия и така белгиецът продължи без борба напред.

