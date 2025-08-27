Джокович стигна до нови три рекорда в тениса

На 38 години Новак Джокович продължава да дописва книгата за рекордите в тениса.

В мача си от II кръг на US Open срещу американския квалификант Закари Свайда сръбската звезда стигна до нови три върхови постижения. Ноле загуби първия сет, но спечели мача с 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1, след като 22-годишният му съперник видимо отпадна физически след първите две части.

А с успеха си над Свайда Джокович постигна три рекордни постижения наведнъж. Той изравни на върха Роджър Федерер по най-много победи в турнирите от Големия шлем на твърди кортове - по 191. При това неговият баланс на спечелени мачове е по-добър от този на швейцарския Маестро, който в кариерата си загуби 24 двубоя, а сърбинът - 21.

Далеч назад са Рафаел Надал със 144, Андре Агаси със 127 и Пийт Сампрас със 116.

191 - Novak Djokovic has claimed his 191st Men’s Singles match win on hard court at Grand Slam events, equalling Roger Federer (191) for the most of any player on the surface in the Open Era. Breaking.#USOpen | @usopen @atptour pic.twitter.com/BmylqWq1N3 — OptaAce (@OptaAce) 27 август 2025 г.

Джокович изравни и рекорда на Федерер по най-много класирания за III кръг в Ню Йорк - 19, от своите 19 участия в турнира (той не игра през 2017 и 2022 г.). Швейцарецът има 19 от 20, тъй като през 1999 г. отпадна във II кръг на квалификациите, а не игра през 2016-а. Трети с 18 е американската легенда Джими Конърс.

Ноле освен това вече е №1 за всички времена по достигната III фаза в Големия шлем - 75, оставяйки зад себе си Федерер (74).

Що се отнася до победите в турнирите от Шлема, с успеха над Свайда рекордният шампион (24 триумфа) удължи още върховото постижение и то вече е 394 спечелени мача (54 загуби). Далеч назад с 369-60 е Федерер, а трети с 314-44 остава Рафаел Надал.

Джокович може да излезе еднолично под №1 и в двете споменати по-горе класации още вдругиден. Съперник в III кръг ще му бъде някой измежду Франсиско Комесана (Арж) или Камерън Нори (Вбр), които ще играят малко по-късно тази вечер.

Друг британски тенисист - миналогодишният полуфиналист Джак Дрейпър, пък се отказа малко преди началото на мача си от II кръг тази нощ срещу Зизу Бергс (Бел). Той изтъкна като причина контузия и така белгиецът продължи без борба напред.