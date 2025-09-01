Джокович стана най-възрастният с голям шлем от 1/4-финали

ЕПА/БГНЕС Новак Джокович отпадна на 1/2-финалите на всеки от първите три "мейджър" турнира през 2025 г. - Australian Open, "Ролан Гарос" и "Уимбълдън". На US Open сърбинът прави поредния опит да стигне до безпрецедентна 25-а титла от Големия шлем.

Носителят на рекордните в мъжкия тенис 24 титли от Големия шлем Новак Джокович създаде нов прецедент в най-престижната верига. На 38 г. сърбинът се класира за 1/4-финалите на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк и стана най-възрастният играч в историята, влязъл в Топ 8 на всички четири "мейджър" турнира в една календарна година.

В своя мач от IV кръг на US Open 4-кратният шампион се справи в три сета с германския квалификант Ян-Ленард Щруф - 6:3, 6:3, 6:2 само за 1:49 ч. на централния корт "Артър Аш". За място на 1/2-финалите Джокович ще спори с първата ракета на домакините Тейлър Фриц, който по-рано в неделя се справи още по-експресно с чеха Томаш Махач - 6:4, 6:3, 6:3 за 1:38 ч. на "Луис Армстронг".

"Не знам колко още мачове във вечерната сесия на "Артър Аш" ще играя, затова всеки един е специален. Благодаря на всички ви, че дойдохте - обърна се Новак към феновете по трибуните. - Мисля, че сервирах много добре както в този мач, така и в предишния. Сега видях статистиката. Представил съм се по-добре по този показател от един от играчите с най-много асове от началото на турнира, което е много добър знак. Ако нещата продължават да се развиват по този начин, може да не ми се наложи да полагам толкова много усилия в другите елементи от играта."

Срещу Фриц Джокович има перфектен баланс - 10 победи от 10 изиграни мача. Последната им среща беше на 1/2-финалите от "Мастърс" в Шанхай през 2024 г.

Въпреки безгрижния резултат на корта феновете на сърбина отново имаха повод за притеснение. Бившият №1 в света имаше нужда от медицински прекъсвания след края на първите два сета заради болки първо във врата и рамото, а след това в дясната ръка. Все пак физическите засега не оказват сериозно влияние върху играта на ветерана и той записа победа №30 в тура през годината.

Участието му на 1/4-финалите пък ще бъде неговото 14-о на US Open, с което той задмина по този показател Роджър Федерер и Андре Агаси, които имат по 13. Повече в Оупън ерата има само Джими Конърс, стигал 17 пъти до Топ 8 във Флашинг Медоус.

Другият 1/4-финал, който се оформи в долната половина на мъжката схема тази година, е между поставения под №2 Карлос Алкарас и №20 Иржи Лехечка, след като и двамата елиминираха френски опоненти. Испанецът срази Артур Риндеркнеш със 7:6 (3), 6:3, 6:4, а чехът се справи с Адриан Манарино със 7:6 (4), 6:4, 2:6, 6:2.