Зверев заработи $1,5 млн. за по-малко от час - по $424 на секунда

Световният №1 в тениса защити себе си и колеги за участието в демонстративни турнири

Днес, 10:53
Александър Зверев си осигури най-бързия 7-цифрен чек в историята на тениса.
Александър Зверев си осигури най-бързия 7-цифрен чек в историята на тениса.

Александър Зверев заработи най-голямата премия в историята на тениса по отношение на престой на корта. Германецът загуби още първия си мач в демонстративния турнир "Шлемът на шестимата крале" в саудитскката столица Рияд, отстъпвайки пред американеца Тейлър Фриц с 3:6, 4:6 за 59 минути.

Гарантираната от организаторите премия за участие в надпреварата е $1,5 млн., което означава, че Зверев ще получи по $25 423,73 за всяка минута на иргището. Или по $423,73 на секунда.

Аналогичен ще бъде и почасовият хонорар на Стефанос Циципас, който също отпадна след само един мач - 2:6, 3:6 срещу Яник Синер за 1:16 ч. И на гърка се полага чек за $1,5 млн., което в неговия случай прави надница от $19 736,84 на час или $328,95 на секунда.

В турнира участват общо шестима топ тенисисти, като двама от тях започват участие директно от 1/2-финалите - Карлос Алкарас и Новак Джокович. Според предварително изготвената схема в тях испанецът ще се изправи срещу Фриц, а сърбинът - срещу Синер.

Осигуреният от Саудитска Арабия общ награден фонд за 4-дневната надпревара (15-18 октомври) възлиза на $13 млн. Освен гарантираната сума за участие на всеки от шестимата, са предвидени и допълнителни $4 млн. за шампиона. Полуфиналите са тази вечер, а финалът е в събота. Срещите се излъчват на живо в стрийминг платформата "Нетфликс".

 

АРГУМЕНТИ

Лидерът в световната ранглиста Карлос Алкарас защити решението си и това на своите колеги да се включат в "Шлемът на шестимата крале", отхвърляйки критиката срещу себе си. Тя се породи, защото именно испанецът беше сред онези, които недоволстваха от натоварения график по време на професионалния тур в Азия, и дори обяви, че обмисля да пропусне задължителните събития, за да даде приоритет на здравето си. Но вместо това се включи в скъпоплатения турнир в Рияд.

"Това е дискусия, в която много играчи и много хора говорят относно календара и колко е натоварен с турнири. А след това измислят някои, ще кажа, извинения с демонстративни мачове, как играчите се оплакват и след това играят в демонстративни събития. Всичко, което мога да заявя, е, че, когато се играят демонстративни мачове, това наистина е различен формат, различна ситуация, в сравнение с официалните турнири", обясни 22-годишният Алкарас пред информационната агенция PA.

И добави: "Просто се забавляваме един или два дни и играем тенис. Мисля, че това е страхотно и затова понякога избираме демонстративните турнири. Разбирам критиките, но понякога хората не ни разбират нас. Когато виждам много хора да се оплакват как защитаваме демонстративните турнири, не ги разбирам, защото, както казах, това не е толкова изискващо психически в сравнение с периодите, в които имаме дълги състезания. Наистина е трудно."

