Сезонът стигна до кулминацията: Алкарас - Синер

Двамата най-добри тенисисти в света ще излъчат шампиона във Финалите на АТР

Днес, 07:59
"Очаквам поне трима-четирима души от публиката да ме аплодират в неделя", сподели с усмивка Карлос Алкарас преди сблъсъка за трофея в Торино срещу местния любимец Яник Синер.
През почти цялата година Карлос Алкарас и Яник Синер играят един срещу друг за най-големите титли в тениса. Испанецът и италианецът ще се изправят от двете страни на мрежата и в последния мач от сезон 2025 - битката за трофея от Финалите на АТР в Торино.

До най-логичната кулминация се стигна, след световният №1 Алкарас победи Феликс Оже-Алиасим с 6:2, 6:4, а №2 в ранглистата Синер надигра Алекс де Минор със 7:5, 6:2 на 1/2-финалите пред италианските фенове в събота.

"Очаквам поне трима-четирима души от публиката да ме аплодират в неделя - коментира с усмивка 22-годишният Карлитос. - Ще бъде наистина трудно. Просто съм много щастлив да видя Яник на още един финал. Всеки път, когато се изправяме един срещу друг на финал, ние повишаваме нивото си до максимум."

Алкарас вече си осигури първото място в световната ранглиста в края на годината, но ще се бори за първи трофей от Финалите на АТР в изобщо първия си финал в турнира на най-добрите осем през сезона.

Синер пък ще участва в трети пореден финал в Торино и ще опита да защити дебютната си титла от 2024 г. Италианецът не е губил сет във Финалите на ATP, откакто беше победен от Новак Джокович в мача за отличието през 2023 г. - серия от 18 поредни сета.

"Това са мачове, които очаквам с нетърпение - каза в аванс 24-годишният Яник. - Също така искам да видя какво е моето ниво в действителност. Като цяло е страхотно да приключим сезона точно с този мач. Лично аз се чувствам комфортно на твърд корт в зала.“

Алкарас и Синер се срещнаха в последните три финала от Големия шлем: испанецът спечели титлите на "Ролан Гарос" и US Open, а междувременно италианецът триумфира на "Уимбълдън". Освен това Синер ликува с трофея от Australian Open след победа над Александър Зверев, така че двамата с Алкарас си поделиха "мейджърите" за втора поредна година.

Това ще е общо шестият път, в който Карлитос и Яник се срещат тази година, след като испанецът спечели и финалите на "Мастърс"-ите в Рим и Синсинати. В общия баланс помежду им Алкарас води с 10-5 победи срещу Синер.

Мач №16 в съперничеството им е тази вечер от 19:00 ч. наше време. В България турнирът се излъчва пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

