Сезонът стигна до кулминацията: Алкарас - Синер

През почти цялата година Карлос Алкарас и Яник Синер играят един срещу друг за най-големите титли в тениса. Испанецът и италианецът ще се изправят от двете страни на мрежата и в последния мач от сезон 2025 - битката за трофея от Финалите на АТР в Торино.
До най-логичната кулминация се стигна, след световният №1 Алкарас победи Феликс Оже-Алиасим с 6:2, 6:4, а №2 в ранглистата Синер надигра Алекс де Минор със 7:5, 6:2 на 1/2-финалите пред италианските фенове в събота.
"Очаквам поне трима-четирима души от публиката да ме аплодират в неделя - коментира с усмивка 22-годишният Карлитос. - Ще бъде наистина трудно. Просто съм много щастлив да видя Яник на още един финал. Всеки път, когато се изправяме един срещу друг на финал, ние повишаваме нивото си до максимум."
A rivalry from another DIMENSION 🪐— Tennis TV (@TennisTV) 15 ноември 2025 г.
Who’s ready for the 2025 season finale?!@carlosalcaraz @janniksin #NittoATPFinals pic.twitter.com/EJfK4iKprw
Алкарас вече си осигури първото място в световната ранглиста в края на годината, но ще се бори за първи трофей от Финалите на АТР в изобщо първия си финал в турнира на най-добрите осем през сезона.
Синер пък ще участва в трети пореден финал в Торино и ще опита да защити дебютната си титла от 2024 г. Италианецът не е губил сет във Финалите на ATP, откакто беше победен от Новак Джокович в мача за отличието през 2023 г. - серия от 18 поредни сета.
"Това са мачове, които очаквам с нетърпение - каза в аванс 24-годишният Яник. - Също така искам да видя какво е моето ниво в действителност. Като цяло е страхотно да приключим сезона точно с този мач. Лично аз се чувствам комфортно на твърд корт в зала.“
World No. 1 vs World No. 2.— Tennis TV (@TennisTV) 15 ноември 2025 г.
Jannik vs Carlitos.
The 2025 #NittoATPFinals final is gonna be BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/Hn53J8pWhT
Алкарас и Синер се срещнаха в последните три финала от Големия шлем: испанецът спечели титлите на "Ролан Гарос" и US Open, а междувременно италианецът триумфира на "Уимбълдън". Освен това Синер ликува с трофея от Australian Open след победа над Александър Зверев, така че двамата с Алкарас си поделиха "мейджърите" за втора поредна година.
Това ще е общо шестият път, в който Карлитос и Яник се срещат тази година, след като испанецът спечели и финалите на "Мастърс"-ите в Рим и Синсинати. В общия баланс помежду им Алкарас води с 10-5 победи срещу Синер.
Мач №16 в съперничеството им е тази вечер от 19:00 ч. наше време. В България турнирът се излъчва пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".