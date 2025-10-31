Медия без
Иван Иванов взе "уайлд кард" за турнира на Джокович в Атина

Среща между българския тенис талант и сръбската легенда е възможна на 1/2-финалите

Днес, 07:05
17-годишният Иван Иванов ще има шанс да премери сили с някои от звездите на световния тенис, ако преодолее I кръг в Атина.
Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов получи "уайлд кард" за участие в тенис турнира от категория "АТР 250" в Атина. Надпреварата на твърд корт в зала, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград, започва в края на тази седмица и ще продължи до другата събота (2-8 ноември).

17-годишният българин попадна в една половина именно с Джокович, който е водач в схемата. Теоретично тийнейджърът от Варна може да се изправи срещу носителя на рекордните 24 титли от Големия шлем на 1/2-финалите.

Жребият отреди в I кръг Иван да играе с квалификант, а при евентуална победа след това му предстои двубой срещу Фабиан Марожан или Райли Опелка. Ноле пък по право ще се включи директно от II кръг, където чака по-добрия измежду Алехандро Табило и Адам Уолтън. Първият възможен поставен опонент на 38-годишния сърбин е №6 в схемата Нуно Боржеш на 1/4-финалите в III кръг.

