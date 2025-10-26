Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Александър Василев завърши последен във Финалите на ITF

Българският тенисист сервираше за победата в мача за 7-о място, но отново загуби

Днес, 09:47
Александър Василев нямаше никакви поводи за радост по време на финалния турнир на ITF в Чънду.
БГНЕС архив
Александър Василев нямаше никакви поводи за радост по време на финалния турнир на ITF в Чънду.

Александър Василев остана на последното 8-о място в крайното класиране на Финалите на ITF в Чънду - заключителния турнир на най-добрите тенисисти в света при юношите до 18 г. през сезона. В директния двубой за седмата позиция българският талант отстъпи пред финландеца Оскари Палданиус със 7:6 (5), 3:6, 5:7 след над два часа игра.

18-годишният хасковлия допусна обрат както в целия мач, така и конкретно в решаващия трети сет. В него Василев сервираше за победата при 5:3, но беше пробит и повече не спечели нито гейм до края.

Така Александър приключи надпреварата без нито една победа и само с два сета на своята сметка от общо пет изиграни срещи - един в откриващия ден от груповата фаза и един във финалния ден от плейофите днес. Това беше и неговата втора загуба срещу Палданиус след 4:6, 4:6 във втория кръг от група А.

Шампион във Финалите на ITF за 2025 г. стана германецът Макс Шьонхаус, който във финала разгроми румънеца Яник Теодор Александреску с 6:2, 6:0 за 48 минути. Бронзов медал заслужи испанецът Андрес Сантамарта Роиг след успех в мача за 3-то място с два тайбрека срещу резервата Рьо Табата - 7:6 (5), 7:6 (4). Японецът замести в последния ден получилия контузия на 1/2-финалите Якопо Вазами от Италия.

На 5-а позиция пък завърши Джак Кенеди от САЩ. В изцяло американски сблъсък той се справи убедително с Бенджамин Уилуърт с 6:1, 6:3.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тенис, Александър Василев, Финали на ITF

Още новини по темата

"Мастърс" в Саудитска Арабия - планът на Рияд работи перфектно
26 Окт. 2025

Василев ще спори за предпоследното място във Финалите на ITF
25 Окт. 2025

Василев спечели само един сет в три мача от Финалите на ITF
24 Окт. 2025

Международната федерация вече ще се казва "Световен тенис"
17 Окт. 2025

Зверев заработи $1,5 млн. за по-малко от час - по $424 на секунда
16 Окт. 2025

Четирима са задържани по искане на Франция за манипулиране на тенис мачове
15 Окт. 2025

АТР осигури рекордните $15,5 млн. за Финалите в Торино
30 Септ. 2025

Тийнейджър донесе историческа победа на България за Купа "Дейвис"
14 Септ. 2025

Разменени победи запазиха тенис интригата в Пловдив
13 Септ. 2025

Дебютант открива мача за Купа "Дейвис"
12 Септ. 2025

Иван Иванов триумфира в Ню Йорк и повтори постижение на Григор Димитров
06 Септ. 2025

Българин ще е шампион при юношите на US Open
05 Септ. 2025

Двама българи са 1/2-финалисти на US Open
04 Септ. 2025

Анисимова взе реванш за унижението от Швьонтек
04 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте