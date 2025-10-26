Александър Василев завърши последен във Финалите на ITF

БГНЕС архив Александър Василев нямаше никакви поводи за радост по време на финалния турнир на ITF в Чънду.

Александър Василев остана на последното 8-о място в крайното класиране на Финалите на ITF в Чънду - заключителния турнир на най-добрите тенисисти в света при юношите до 18 г. през сезона. В директния двубой за седмата позиция българският талант отстъпи пред финландеца Оскари Палданиус със 7:6 (5), 3:6, 5:7 след над два часа игра.

18-годишният хасковлия допусна обрат както в целия мач, така и конкретно в решаващия трети сет. В него Василев сервираше за победата при 5:3, но беше пробит и повече не спечели нито гейм до края.

Така Александър приключи надпреварата без нито една победа и само с два сета на своята сметка от общо пет изиграни срещи - един в откриващия ден от груповата фаза и един във финалния ден от плейофите днес. Това беше и неговата втора загуба срещу Палданиус след 4:6, 4:6 във втория кръг от група А.

Шампион във Финалите на ITF за 2025 г. стана германецът Макс Шьонхаус, който във финала разгроми румънеца Яник Теодор Александреску с 6:2, 6:0 за 48 минути. Бронзов медал заслужи испанецът Андрес Сантамарта Роиг след успех в мача за 3-то място с два тайбрека срещу резервата Рьо Табата - 7:6 (5), 7:6 (4). Японецът замести в последния ден получилия контузия на 1/2-финалите Якопо Вазами от Италия.

На 5-а позиция пък завърши Джак Кенеди от САЩ. В изцяло американски сблъсък той се справи убедително с Бенджамин Уилуърт с 6:1, 6:3.