Българин ще е шампион при юношите на US Open

Иван Иванов ще се бори за втора поредна "мейджър" титла при юношите след тази на "Уимбълдън". Негов съперник ще бъде Александър Василев.

За първи път в историята двама български тенисисти стигнаха до финал помежду си в турнир от Големия шлем. Това се случи в надпреварата при юношите от Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк, където един срещу друг в мача за трофея ще се изправят Иван Иванов и Александър Василев.

Световният №1 в тази възрастова категория Иванов ще играе за втора поредна "мейджър" титла при 18-годишните. Шампионът от "Уимбълдън" стигна до последния мач на US Open, елиминирайки на 1/2-финалите казахстанеца Зангар Нурлангули с 6:1, 6:4.

Двубоят на корт №12 в комплекса "Флашинг Медоус" продължи само 1:15 ч., като можеше да приключи и още по-бързо. 16-годишният Иванов пропусна четири мачбола в деветия гейм на втория сет, включително три поредни при аванс от 0:40 в подаването на съперника си. След това обаче на собствен сервис варненецът затвори срещата при следващата си възможност, макар първо да трябваше да се измъква от ситуация 15:40.

Иванов има шанса да стане вторият българин след Григор Димитров, спечелил последователно юношеските титли на "Уимбълдън" и US Open. Най-добрият ни тенисист в историята постигна това, когато беше 17-годишен през 2008-а.

А съперник в това начинание по ирония на съдбата ще му бъде братовчедът на Григор - Александър Василев. 18-годишният хасковлия, който е под №7 в юношеската световна ранглиста, осъществи изумителен обрат в своя 1/2-финал срещу бразилеца Луис Гуто Мигел, побеждавайки го с 2:6, 6:1, 6:0 за малко повече от час и половина. Сашо също пропусна първите си два мачбола, но се възползва от третия след 1:37 ч. игра на корт №7.

Финалът, който ще излъчи втория български шампион при юношите в Откритото първенство на САЩ, е в събота.