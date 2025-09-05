Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българин ще е шампион при юношите на US Open

Иван Иванов и Александър Василев ще спорят за титлата в Ню Йорк

05 Септ. 2025Обновена
Иван Иванов ще се бори за втора поредна "мейджър" титла при юношите след тази на "Уимбълдън". Негов съперник ще бъде Александър Василев.
TennisKafe.com
Иван Иванов ще се бори за втора поредна "мейджър" титла при юношите след тази на "Уимбълдън". Негов съперник ще бъде Александър Василев.

За първи път в историята двама български тенисисти стигнаха до финал помежду си в турнир от Големия шлем. Това се случи в надпреварата при юношите от Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк, където един срещу друг в мача за трофея ще се изправят Иван Иванов и Александър Василев.

Световният №1 в тази възрастова категория Иванов ще играе за втора поредна "мейджър" титла при 18-годишните. Шампионът от "Уимбълдън" стигна до последния мач на US Open, елиминирайки на 1/2-финалите казахстанеца Зангар Нурлангули с 6:1, 6:4.

Двубоят на корт №12 в комплекса "Флашинг Медоус" продължи само 1:15 ч., като можеше да приключи и още по-бързо. 16-годишният Иванов пропусна четири мачбола в деветия гейм на втория сет, включително три поредни при аванс от 0:40 в подаването на съперника си. След това обаче на собствен сервис варненецът затвори срещата при следващата си възможност, макар първо да трябваше да се измъква от ситуация 15:40.

Иванов има шанса да стане вторият българин след Григор Димитров, спечелил последователно юношеските титли на "Уимбълдън" и US Open. Най-добрият ни тенисист в историята постигна това, когато беше 17-годишен през 2008-а.

А съперник в това начинание по ирония на съдбата ще му бъде братовчедът на Григор - Александър Василев. 18-годишният хасковлия, който е под №7 в юношеската световна ранглиста, осъществи изумителен обрат в своя 1/2-финал срещу бразилеца Луис Гуто Мигел, побеждавайки го с 2:6, 6:1, 6:0 за малко повече от час и половина. Сашо също пропусна първите си два мачбола, но се възползва от третия след 1:37 ч. игра на корт №7.

Финалът, който ще излъчи втория български шампион при юношите в Откритото първенство на САЩ, е в събота.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

US Open, Иван Иванов, Александър Василев

Още новини по темата

Трисетови драми излъчиха финалистките в Ню Йорк
05 Септ. 2025

Двама българи са 1/2-финалисти на US Open
04 Септ. 2025

Анисимова взе реванш за унижението от Швьонтек
04 Септ. 2025

Александър Василев дебютира в състава на България за Купа "Дейвис"
03 Септ. 2025

Джокович увеличи рекорда на 53 полуфинала в Шлема
03 Септ. 2025

След близо 5 г. Осака отново е в Топ 8 на "мейджър" турнир
02 Септ. 2025

Джокович стана най-възрастният с голям шлем от 1/4-финали
01 Септ. 2025

Алкарас стартира на US Open с победа №55 за годината
26 Авг. 2025

Вода няма да има, (не) свиквайте!
26 Авг. 2025

Световният №12: На US Open навсякъде мирише на марихуана
25 Авг. 2025

България няма да има тенисист на US Open за първи път от 80-те
22 Авг. 2025

Тотална депутатска логорея удави "т. нар. безводие"

21 Авг. 2025

Италианци си защитиха титлата от US Open в шоуто за $1 млн.
21 Авг. 2025

Джокович се завърна със загуба в Ню Йорк
20 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар