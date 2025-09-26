Медия без
Шефовете в АПИ са взели над 450 000 лв. бонуси за 3 месеца

На всеки от 179-те души ръководен персонал в пътната агенция се падат допълнително по 800 лв. месечно

Днес, 14:10
Агенция "Пътна инфраструктура" има 179 души ръководен персонал
БГНЕС
Агенция "Пътна инфраструктура" има 179 души ръководен персонал

450 826 лв. допълнителни възнаграждения са изплатени на ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) само в рамките на 3 месеца през тази година.

Това е пише в отговора на регионалния министър Иван Иванов на въпрос от депутатката от "Величие" Стилиана Бобчева, съобщи dir.bg. Министърът пояснява, че ръководният състав в цялата структура на АПИ е от 179 служители, но не прави никакъв коментар относно повода за изплащане на премиите нито за начина на формирането им.

Не става ясно също така дали въпросните 450 826 лв. са част от предизвикалата обществено възмущение сума от 4 689 630 лв. за допълнителни възнаграждения на всички служители в АПИ през първите шест месеца на тази година. Преди това пък се разбра, че през 2024 г. в пътната агенция са всички 2113 служители са получили общо 9 414 207 лв като бонуси. 

В средата на август самият Иван Иванов разпореди проверка на начина на формиране на тези премии.

Новите данни, изнесени от регионалния министър в отговор на депутатското питане са за тримесечния период 1 април - 30 юни 2025 г. Това означава, че въпросните 179 души ръководен персонал на АПИ са взели като бонуси за това време по средно 2 518,58, или по 839,52 лв. месечно.

