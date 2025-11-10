Бонуси за десетки милиони си раздават навсякъде в администрацията

Илияна Димитрова Димитър Главчев бе председател на Сметната палата до 8 април 2024 г., след което стана служебен премиер (чак до 16 януари 2025 г.). За първото тримесечие на 2024 г. той е получил 26 974 лв. бонус от Сметната палата, а полагащият се за другите три тримесечия бонус (общо 86 283 лв.) е бил за заместилата го като и.д. Горица Грънчарова-Кожарева (на снимката).

Бонуси в общ размер милиони левове се раздават в държавната администрация, като за 2024 г. те са рекордни. Това съобщи депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев на профила си във "Фейсбук".

"Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност. Виждаме хаотична система без единен принцип, с крещящи разлики и непропорционално високи бонуси на върха. Вместо да върви към по-ефективна, прозрачна и отговорна структура, администрацията продължава да се раздува, а разходите ѝ нарастват без спирачки. „Да, България“ от години настоява за реформи, но властта предпочита да запазва комфорта на висшите чиновници – за сметка на всички останали", пише Мирчев.

Само преди няколко дни пред bTV той съобщи някои данни за огромните бонуси, като посочи, че КЕВР за 2024 г. са си разпределили близо 1 млн. лв., в КФН ръководството е получило по 40-50 хиляди лв. на човек, а изп.директор на слабо известната Служба за съвети в земеделието се е радвал на 31 000 лв. допълнително върху заплатата му.

Тогава Мирчев заяви, че все още окомплектоват данните от получените отговори от различните държавни ведомства. А днес пусна по-разширена справка с някои примери за огромни бонуси за 2014-а:

1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв.

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 50 991 лв. (общо в Комисията - близо 900 000 лв.)

4. Член на Комисията за финансов надзор – 40 534 лв.

5. Изп. директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.

7. Изп.директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.

8. Изп.директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – 27 000 лв.

11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.

12. Изп.директор при Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата – 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.