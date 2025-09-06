Медия без
Иван Иванов триумфира в Ню Йорк и повтори постижение на Григор Димитров

Тенис талантът е вторият българин с юношеските титли на "Уимбълдън" и US Open в един сезон

06 Септ. 2025Обновена
Иван Иванов прибави юношеския трофей от US Open към този от "Уимбълдън". Досега единственият българин, постигал това, беше Григор Димитров. Александър Василев пък стигна до първия си "мейджър" финал.
Иван Иванов затвърди реномето си на най-добрия тенисист сред юношите в момента. Световният №1 в ранглистата до 18-годишна възраст спечели титлата в тази възрастова категория на Откритото първенство на САЩ и така повтори постижение на най-добрия български тенисист на всички времена.

В историческия изцяло български финал на US Open 16-годишният варненец надигра Александър Василев със 7:5, 6:3 и стана шампион на втори пореден "мейджър" турнир, след като през юли ликува и на "Уимбълдън". Досега от нашите таланти това беше правил единствено Григор Димитров, оформил дубъл с юношеските трофеи в Лондон и Ню Йорк през 2008 г., когато беше на 17.

Иванов, който живее и тренира в академията на Рафаел Надал в Майорка, имаше възможност да затвори днешния двубой и с още по-убедителен резултат. И в двата сета обаче Иван допусна пробиви, когато сервираше за затварянето им.

В първата част той изпусна подаването си при 5:4, но по-късно осъществи нов брейк. Във втората пък изгради аванс от два пробива и имаше сервиса при 5:2, като отново не успя да съхрани концентрация, но пък веднага направи нов пробив, подпечатвайки титлата с втория си мачбол в подаването на Василев след само 1:14 ч. игра на корт №12 във Флашинг Медоус.

"Най-напред искам да поздравя Александър за страхотната му седмица тук. Аплодирайте го - обърна се новият шампион към публиката по време на награждаването. - Благодаря на моя екип за подкрепата! Без вас нямаше да стигна дотук. Благодаря и на всички в България, които сега се радвате заедно с нас. Обещавам да работя усърдно и да продължа да се развивам. Благодаря на всички, много съм щастлив!"

Иван Иванов се превърна в общо четвъртия български шампион на сингъл в Ню Йорк при тенисистите до 18 г. след Катерина Малеева (1984), Магдалена Малеева (1990) и Григор Димитров (2008). Освен това на US Open Мануела Малеева има титла на смесени двойки (1984), а Адриан Андреев спечели на двойки при юношите през 2018 г.

