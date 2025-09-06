Иван Иванов триумфира в Ню Йорк и повтори постижение на Григор Димитров

Иван Иванов затвърди реномето си на най-добрия тенисист сред юношите в момента. Световният №1 в ранглистата до 18-годишна възраст спечели титлата в тази възрастова категория на Откритото първенство на САЩ и така повтори постижение на най-добрия български тенисист на всички времена.
В историческия изцяло български финал на US Open 16-годишният варненец надигра Александър Василев със 7:5, 6:3 и стана шампион на втори пореден "мейджър" турнир, след като през юли ликува и на "Уимбълдън". Досега от нашите таланти това беше правил единствено Григор Димитров, оформил дубъл с юношеските трофеи в Лондон и Ню Йорк през 2008 г., когато беше на 17.
Top seed Ivan Ivanov defeats compatriot Alexander Vasilev 7-5 6-3 in a historic all-Bulgarian boys' final!— US Open Tennis (@usopen) 6 септември 2025 г.
He completes the Wimbledon-US Open double, just like a certain Grigor Dimitrov in 2008. 🇧🇬 pic.twitter.com/gKstIstHmv
Иванов, който живее и тренира в академията на Рафаел Надал в Майорка, имаше възможност да затвори днешния двубой и с още по-убедителен резултат. И в двата сета обаче Иван допусна пробиви, когато сервираше за затварянето им.
В първата част той изпусна подаването си при 5:4, но по-късно осъществи нов брейк. Във втората пък изгради аванс от два пробива и имаше сервиса при 5:2, като отново не успя да съхрани концентрация, но пък веднага направи нов пробив, подпечатвайки титлата с втория си мачбол в подаването на Василев след само 1:14 ч. игра на корт №12 във Флашинг Медоус.
"Най-напред искам да поздравя Александър за страхотната му седмица тук. Аплодирайте го - обърна се новият шампион към публиката по време на награждаването. - Благодаря на моя екип за подкрепата! Без вас нямаше да стигна дотук. Благодаря и на всички в България, които сега се радвате заедно с нас. Обещавам да работя усърдно и да продължа да се развивам. Благодаря на всички, много съм щастлив!"
Иван Иванов се превърна в общо четвъртия български шампион на сингъл в Ню Йорк при тенисистите до 18 г. след Катерина Малеева (1984), Магдалена Малеева (1990) и Григор Димитров (2008). Освен това на US Open Мануела Малеева има титла на смесени двойки (1984), а Адриан Андреев спечели на двойки при юношите през 2018 г.