Световният №12: На US Open навсякъде мирише на марихуана

Бившият №2 и настоящ №12 в световната ранлиста Каспер Рууд направи скандално изказване в навечерието на първия си мач на Откритото първенство на САЩ по тенис в Ню Йорк. Пред норвежката телевизия NRK той обяви, че навсякъде около кортовете в комплекса "Флашинг Медоус" се носи миризма на марихуана и това дразни всички тенисисти.

„Дразнещо е, когато си на корта и някой запали джойнт. Не е приятно за играчите - изморяваме се, а същевременно се налага да дишаме миризма на трева. Ние не можем да направим нищо. Трябва да се промени отново законът, но това няма как да стане - заяви Рууд. - Най-голямото падение на Ню Йорк е, че миризмата на канабис е навсякъде. Дори на централния корт“.

През 2021 г. законодателите в Ню Йорк прокараха закон за легализиране на марихуаната за развлечение. Всички на възраст над 21 г. вече имат право да купуват марихуана легално, както и да отглеждат до три узрели и три неузрели растения за лично ползване.

Впрочем още през 2023 г. Александър Зверев описа кортовете на US Open като "холът на Снууп Дог". Ник Кириос също взе отношение по темата преди време: „Аз съм астматик. Когато тичам от едната страна до другата, ми е трудно да дишам, а дим от марихуана е последното нещо, което искам да вдишвам между разиграванията“.

„Спортистите категорично се разграничават от наркотиците. В крайна сметка марихуаната е упойващо средство и аз съм твърдо против нея“, обяви още Рууд пред NRK.

Тази вечер той трябва да изиграе първия си мач на US Open - срещу австриеца Себастиан Офнер.

Турнирът започна тази нощ по план и без прекъсвания. Трикратният шампион (2011, 2015, 2018, 2023) Новак Джокович постигна чиста победа със 6:1, 7:6 (2), 6:2 над американеца Лърнър Тиен, макар да игра неубедително във II сет. Той трябваше да спасява сетбол при 4:5, но успя да го отрази и в крайна сметка да вземе частта с тайбрек. В следващия кръг рекордьорът по титли от Шлема ще играе с друг американец - Закари Свайда.

Напред с чисти победи продължиха и две от надеждите на домакините за титла. Бен Шелтън отстрани перуанеца Игнасио Бусе с 6:3, 6:2, 6:4, а Тейлър Фриц се справи със сънародника си Емилио Нава - 7:5, 6:2, 6:3.

Шампионът от 2021 г. Даниил Медведев обаче отпадна още на старта. Руснакът бе победен от Бенжамен Бонзи в пет сета. Французинът можеше да спечели и чисто. Той водеше с 6:3, 7:5, 5:4 и имаше сервис и мачбол, когато един от фотографите напусна зоната си в стремежа си да снима. Бонзи се възмути и се спря, фотографът бе изведен от охраната, а съдията Грег Алънсуърт отсъди още един първи сервис за французина и Медведев направи скандал.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 25 август 2025 г.

Той отиде до съдийския стол и започна да подвиква: „Мъж ли си?", "Защо трепериш?", "Какво става?“. После се обърна към ТВ камерата и обяви: „Хора, той иска да си ходи. Не иска да е тук. Плащат му на мач, не на час“. Публиката взе страната на руснака и започна да освирква съдията, а Медведев я насърчаваше. В крайна сметка, след близо 5-минутно прекъсване бившият шампион успя да направи пробив и да обърне сета. После взе и следващия, при това на нула. Но после Бонзи отново се мобилизира и Медведев все пак загуби - 3:6, 5:7, 7:6 (5), 6:0, 4:6.

Първият ден на US Open беляза и първата победа в основна схема на турнир от Големия шлем за филипинска тенисистка. Постигна я Алехандра Еала, която отстрани 14-ата поставена Клара Таусон (Дан) с 6:2, 2:6, 7:6 (11), правейки забележителен обрат в III сет, в който изоставаше с 1:5 гейма.

В историческия ден за тениса в Югоизточна Азия Джанис Тйен пък стана първата индонезийка от 22 г. с победа в Шлема. Тя отстрани №24 в схемата Вероника Кудерметова (Рус).

В следващия кръг Тйен ще играе срещу шампионката от 2021 г. Ема Радукану, която пък спечели първи мач на US Open от триумфа си преди 4 г. Англичанката се пребори с демоните си и най-после успя да премине първи кръг с победа над японката Ена Шибахара с 6:1, 6:2.