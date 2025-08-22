Медия без
България няма да има тенисист на US Open за първи път от 80-те

Виктория Томова пропусна два мачбола и отпадна във II кръг от квалификациите в Ню Йорк

Днес, 08:00
Виктория Томова приключи участието си на второто от три стъпала по пътя към US Open.
Виктория Томова приключи участието си на второто от три стъпала по пътя към US Open.

За първи път в съвременната история на българския тенис страната ни няма да има нито един свой представител в основната схема на Откритото първенство на САЩ - нито при мъжете, нито при жените. Това не се е случвало отпреди ерата на сестрите Малееви.

От дебюта на Мануела в Ню Йорк през 1983 г. България винаги е участвала с поне един свой състезател в последния за годината турнир от Големия шлем. Във всяка година оттогава досега там е бил някой измежду Катерина Малеева, Магдалена Малеева, Елена Пампулова, Павлина Стоянова, Любомира Бачева, Сесил Каратанчева, Цветана Пиронкова, Виктория Томова, Орлин Станойчев и Григор Димитров.

През 2025 г. най-добрият ни тенисист при мъжете се контузи по време на "Уимбълдън" и отказа участие в US Open, а първата ни ракета при дамите не успя да преодолее квалификациите. Тази нощ Томова отпадна във II кръг на пресявките във Флашинг Медоус, след като пропусна два мачбола и допусна обрат срещу белгийката Хане Вандевинкел с 6:3, 5:7, 4:6.

Във втория сет 30-годишната софиянка сервираше при 5:3, но не можа да стигне по-далеч от 30:15. В следващия гейм Вики си извоюва два поредни мачбола при 15:40 в подаването на съперничката, но не спечели повече нито точка в гейма и нито гейм в сета. В решаващата част Томова (№97 в света) отново поведе с пробив срещу Вандевинкел (№164), но после загуби два пъти поред своя сервис и мачът приключи при първата възможност за 21-годишната белгийка.

За място в основната схема тя ще спори с австралийката Присила Хон.

Това ще е и изобщо първият случай, в който България няма да има тенисист в основната схема на турнир от Шлема, от близо три десетилетия. За последно нито един наш тенисист или тенисистка не се класира за Australian Open през 1996 г.

