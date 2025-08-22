България няма да има тенисист на US Open за първи път от 80-те

За първи път в съвременната история на българския тенис страната ни няма да има нито един свой представител в основната схема на Откритото първенство на САЩ - нито при мъжете, нито при жените. Това не се е случвало отпреди ерата на сестрите Малееви.

От дебюта на Мануела в Ню Йорк през 1983 г. България винаги е участвала с поне един свой състезател в последния за годината турнир от Големия шлем. Във всяка година оттогава досега там е бил някой измежду Катерина Малеева, Магдалена Малеева, Елена Пампулова, Павлина Стоянова, Любомира Бачева, Сесил Каратанчева, Цветана Пиронкова, Виктория Томова, Орлин Станойчев и Григор Димитров.

През 2025 г. най-добрият ни тенисист при мъжете се контузи по време на "Уимбълдън" и отказа участие в US Open, а първата ни ракета при дамите не успя да преодолее квалификациите. Тази нощ Томова отпадна във II кръг на пресявките във Флашинг Медоус, след като пропусна два мачбола и допусна обрат срещу белгийката Хане Вандевинкел с 6:3, 5:7, 4:6.

Във втория сет 30-годишната софиянка сервираше при 5:3, но не можа да стигне по-далеч от 30:15. В следващия гейм Вики си извоюва два поредни мачбола при 15:40 в подаването на съперничката, но не спечели повече нито точка в гейма и нито гейм в сета. В решаващата част Томова (№97 в света) отново поведе с пробив срещу Вандевинкел (№164), но после загуби два пъти поред своя сервис и мачът приключи при първата възможност за 21-годишната белгийка.

За място в основната схема тя ще спори с австралийката Присила Хон.

Това ще е и изобщо първият случай, в който България няма да има тенисист в основната схема на турнир от Шлема, от близо три десетилетия. За последно нито един наш тенисист или тенисистка не се класира за Australian Open през 1996 г.