Томова започна успешно похода към АО

Виктория Томова даде успешно начало на участието си в квалификациите за Откритото първенство на Австралия по тенис. Най-добрата ни състезателка при жените (№128 в световната ранглиста) стартира похода си към основната схема на първия за годината турнир от Големия шлем с обрат срещу американката Бернарда Пера (№170) - 1:6, 6:4, 6:0.

Двубоят на корт №17 в комплекса "Мелбърн Парк" започна трагично за 30-годишната българка, но след края на първия сет тя постепенно намери ритъма си и наложи преимущество в играта. Във втората част двете си размениха по един пробив до 3:3, след което Томова осъществи нов брейк в 10-ия гейм и изравни общия резултат.

В решаващия сет първата ни ракета доминираше тотално, като затвори двубоя със серия от общо осем поредни гейма, започнала още във втората част. Вики извоюва победата за 89 минути игра.

На второто от общо три стъпала в пресявките на Australian Open софиянката ще играе срещу Виктория Хрунчакова от Словакия, която е 219-а в ранглистата. Двете са се срещали пет пъти, като българката има три победи. Последният им двубой обаче беше спечелен от Хруначкова - с 6:4, 6:4 в III кръг от квалификациите на US Open през 2022 г.