40-годишният Вавринка постави рекорд в Шлема

ЕПА/БГНЕС Два месеца преди 41-вия си рожден ден Стан Вавринка прекара четири часа и половина на корта в мач от Големия шлем. И го спечели.

Доайенът сред участниците в Откритото първенство на Австралия по тенис Стан Вавринка постави нов рекорд в Големия шлем. 40-годишният швейцарец преодоля II кръг след обрат в пълния формат срещу френския квалификант Артур Геа - 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10-3) за повече от четири часа и половина на корт "КИА Арина" в Мелбърн.

Това беше 49-ият петсетов мач в кариерата на ветерана в "мейджър" турнирите, с която той стана №1 в историята по този показател. Досега Стан делеше първата позиция със своя легендарен сънародник Роджър Федерер (48), а следващият в класацията е Новак Джокович (47).

Вавринка не беше стигал до III кръг в Шлема от 2023 г., когато отпадна на тази фаза на "Уимбълдън" и US Open. Сега за място на 1/8-финалите на Australian Open шампионът от 2014 г. ще спори с поставения под №9 Тейлър Фриц (САЩ), който елиминира Вит Коприва (Чехия) с 6:1, 6:4, 7:6 (4).

Швейцарецът, който на 28 март ще навърши 41, обяви през декември, че сезон 2026 ще бъде последният в кариерата му.

Споменатият Джокович пък продължава стремглаво поредния си поход към лелеяната 25-а титла от Големия шлем. Конкретно в Мелбърн тя би била 11-а за сърбина и той направи успешно и втората крачка към нея.

Във II кръг днес 38-годишният белградчанин срази италианския квалификант Франческо Маестрели с 6:3, 6:2, 6:2 и записа 101-вата си победа на АО. Така Джокович се доближи само на един успех от рекорда на Федерер за най-много спечелени мачове в първия за годината "мейджър". Освен това следващата победа ще бъде под юбилейния №400 за Ноле в Шлема.

Той ще има шанс да я постигне срещу Ботик ван де Зандсхулп в III кръг. Нидерландецът стигна до него с трисетов успех над китаеца Шан Дзюнчън - 7:6 (6), 6:2, 6:3.

Безгрижно продължава да е участието и на шампиона от последните две години в Мелбърн Яник Синер. Италианският №2 в схемата разгроми във II кръг участващия с "уайлд кард" представител на домакините Джеймс Дъкуърт с 6:1, 6:4, 6:2 и има едва 10 загубени гейма след първите си два мача. На старта той поведе с 6:1, 6:2 срещу Юго Гастон, когато французинът се отказа заради травма.

Следващият съперник на Синер е американецът Елиът Спицири. Днес той надделя над китаеца У Ибин с 6:2, 6:4, 6:7 (4), 4:6, 6:3.