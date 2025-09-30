АТР осигури рекордните $15,5 млн. за Финалите в Торино

ЕПА/БГНЕС архив През 2024 г. Яник Синер постави нов стандарт, когато извоюва титлата, без да загуби сет. Тогава италианецът натрупа $4 881 100.

Непобеден шампион във Финалите на ATP през 2025 г. ще си тръгне с рекордните $5 071 000 - най-голямата награда в историята на заключителното събитие в мъжкия професионален тенис. Общият награден фонд на турнира между осемте най-добри състезатели през сезона също е безпрецедентен - $15,5 млн.

Надпреварата в Торино ще се проведе от 9 до 16 ноември. Арена на мачовете отново ще бъде зала "Иналпи Арена" в италианския град.

Миналата година Яник Синер постави нов стандарт, когато извоюва титлата, без да загуби сет. Тогава италианецът натрупа $4 881 100 - по онова време най-голямата парична награда, присъждана на събитието. Сега новият шампион може за първи път да премине границата от $5 млн.

Всеки мач от полуфиналите нататък ще бъде на стойност над $1 млн. Победителите на полуфиналите ще добавят по $1 183 500 към общия си сбор, докато победителят в мача за титлата ще вземе допълнителни $2 367 000 към това, което е спечелил по-рано в турнира. Ето и пълното разпределение на наградния фонд:



Сингъл

Резервен играч $155 000

Участник $331 000

Победа в групата $396 500

Победа на 1/2-финал $1 183 500

Победа на финал $2 367 000

Непобеден шампион $5 071 000



Двойки

Резервен дует $51 700

Участващ дует $134 200

Победа в групата $96 600

Победа на 1/2-финал $178 500

Победа на финал $356 800

Непобедени шампиони $959 300