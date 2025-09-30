Медия без
АТР осигури рекордните $15,5 млн. за Финалите в Торино

С новия награден фонд непобеден шампион ще получи безпрецедентен чек за над $5 млн.

Днес, 10:54
През 2024 г. Яник Синер постави нов стандарт, когато извоюва титлата, без да загуби сет. Тогава италианецът натрупа $4 881 100.
Непобеден шампион във Финалите на ATP през 2025 г. ще си тръгне с рекордните $5 071 000 - най-голямата награда в историята на заключителното събитие в мъжкия професионален тенис. Общият награден фонд на турнира между осемте най-добри състезатели през сезона също е безпрецедентен - $15,5 млн.

Надпреварата в Торино ще се проведе от 9 до 16 ноември. Арена на мачовете отново ще бъде зала "Иналпи Арена" в италианския град.

Миналата година Яник Синер постави нов стандарт, когато извоюва титлата, без да загуби сет. Тогава италианецът натрупа $4 881 100 - по онова време най-голямата парична награда, присъждана на събитието. Сега новият шампион може за първи път да премине границата от $5 млн.

Всеки мач от полуфиналите нататък ще бъде на стойност над $1 млн. Победителите на полуфиналите ще добавят по $1 183 500 към общия си сбор, докато победителят в мача за титлата ще вземе допълнителни $2 367 000 към това, което е спечелил по-рано в турнира. Ето и пълното разпределение на наградния фонд:

Сингъл

Резервен играч                  $155 000
Участник                               $331 000
Победа в групата               $396 500
Победа на 1/2-финал        $1 183 500
Победа на финал                $2 367 000
Непобеден шампион         $5 071 000

Двойки

Резервен дует                      $51 700
Участващ дует                     $134 200
Победа в групата                $96 600
Победа на 1/2-финал         $178 500
Победа на финал                 $356 800
Непобедени шампиони     $959 300

 

