Четирима са задържани по искане на Франция за манипулиране на тенис мачове

Прокуратурата в Марсилия настоявала за пълна секретност на операцията в България

Днес, 16:15
Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура (в средата), Мариан Маринов от Националната следствена служба (вдясно) и зам.-директорът на ГДБОП Димитър Китанов.
Булфото
Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура (в средата), Мариан Маринов от Националната следствена служба (вдясно) и зам.-директорът на ГДБОП Димитър Китанов.

Четирима души са арестувани в България по обвинения във Франция за трансгранично пране на пари, корупция и манипулиране на резултати от спортни събития. Това обявиха на специален брифинг прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура, Мариан Маринов от Националната следствена служба и зам.-директорът на ГДБОП Димитър Китанов. България е изпълнила европейска заповед за разследване и европейски заповеди за арест, издадени от Франция. В поканата за брифинга прокуратурата говореше за "разследване срещу организирана престъпна група за манипулиране на тенис мачове".

Задържаните са българи, като някои от тях имат и друго гражданство. В рамките на 72 часа, които текат от вчера, прокуратурата трябва да внесе в съда искания за задържането на четиримата до делото, на което ще се реши дали да бъдат предадена на Франция.

Разследващите отказаха да съобщят каквито и да е подробности, за да не застрашат делото.

Следователят Маринов няколко пъти обясни, че операцията в България по молба на прокуратурата в Марсилия, е текла в пълна секретност. "Самите разследващи нямаха представа къде ще отидат и какво ще претърсват по настояване на компетентната прокуратура в Марсилия", каза Маринов.

По думите му са извършвани транзакции чрез различни платформи, които отказа да назове. "Лицата, които са тук, по някакъв начин са осъществявали и комуникации, и плащания на суми, които са 4- и 5-цифрени", посочи следователят. Не беше уточнено и за какви спортни събития иде реч. "Различни са спортните мероприятия в различни периоди, в няколко години назад", бяха думите на Маринов.

Прокурор Кънев уточни, че по френския закон е предвидено 10 години затвор по най-тежкото от обвиненията на четиримата. 

