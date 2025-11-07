Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Турция арестува за черно тото рефери и клубни шефове

Общо 21 души бяха задържани при полицейска акция срещу футболните измами

Днес, 14:53
Турската футболна федерация е започнала разследването срещу реферите още преди няколко месеца
Туитър
Турската футболна федерация е започнала разследването срещу реферите още преди няколко месеца

Най-малко 21 заподозрени са били арестувани и отведени за разпит при координирани акции тази сутрин в Истанбул и 11 други провинции, съобщава Главната прокуратура на Истанбул.

17 от задържаните са рефери, представени само с инициалите им. Те са разследвани за „злоупотреба с власт“ и „повлияване на изхода на мачове“.

Арестувани са също така Мурат Йозкая, президент на клуба от Суперлигата "Еюпспор" и бившият собственик на "Касъмпаша" Фатих Сарач. "Касъмпаша" беше поставен под съдебно попечителство през септември след отделно разследване за корупция срещу холдинговата компания Can Holding, която преди това притежаваше клуба.

Скандалът избухна миналата седмица, когато Турската футболна федерация (TFF) отстрани 149 съдии и пом.-съдии. Те бяха наказани между 8 и 12 месеца, но федерацията тогава не уточни дали някой от тях е бил заподозрян в залагане на мачове, които е съдийствал.

Президентът на TFF Ибрахим Хаджиосманоглу обаче разкри, че правителствена агенция е установила, че 371 от 571 активни рефери имат сметки в букмейкърски компании. От тях 152-ма са залагали на футболни мачове, включително 7 съдии и 15 асистенти от най-високо ниво.

Хаджиосманоглу добави, че 10 рефери са заложили на общо повече от 10 000 мача в продължение на 5 години. Имало и такива, които са направили само по един залог. Според турски медии обаче само един от заподозрените е направил залози на общо 18 227 мача, което повдига сериозни опасения относно почтеността на съдийството в турския футбол.

Турската реферска асоциация осъди „скандалните обвинения“ в съвместно изявление, настоявайки, че никой от нейните членове никога не е залагал на мач, който е ръководил. А пък някои от заподозрените били залагали, само когато още са били аматьори съдии.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

рефери, Турция

Още новини по темата

Турция обяви находище от злато за 1,7 млрд. долара
06 Ноем. 2025

11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция
31 Окт. 2025

Кюрдските бойци се изтеглят от Турция
26 Окт. 2025

Турция тества принудително за наркотици десетки известни личности
08 Окт. 2025

Турция сключи серия договори със световни газови гиганти
15 Септ. 2025

Шефове на турски медиен холдинг са задържани при операция на прокуратурата
11 Септ. 2025

Полиция нахлу в централата на опозиционната НРП в Истанбул
09 Септ. 2025

Недоволните от Ердоган влязоха в нови сблъсъци с полицията в Истанбул
08 Септ. 2025

Собствен нефт и природен газ превръщат Турция в мощен играч

02 Септ. 2025

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море
25 Авг. 2025

Румъния, България и Турция ще сдържат с патрули агресия в Черно море
17 Авг. 2025

Турската полиция глоби пътници за ставане преди спирането на самолет от София
01 Авг. 2025

10 пожарникари загинаха в Турция
24 Юли 2025

Граждани на Турция ще получават 5-годишни туристически визи
23 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън