Турция арестува нови 29 души за черно тото във футбола

Задържан бе и бившият вицепрезидент на "Галатасарай"

Днес, 13:10
Бившият шеф в "Галатасарай" Ерден Тимур е сред арестуваните в поредната акция
Туитър
Бившият шеф в "Галатасарай" Ерден Тимур е сред арестуваните в поредната акция

Турските власти издадоха заповеди за арест на още 29 души, сред които и бившия вицепрезидент на "Галатасарай" Ерден Тимур, като част от все по-разрастващия се скандал с футболни залози в страната.

При акция в общо 11 провинции са били задържани 24 човека, между които Тимур и 14 футболисти. Оказало се е, че един от посочените за арест вече е в затвора за друго престъпление, а други четирима все още се издирват. 

Според турската телевизия NTV, при проверка на банковите сметки на Тимур са установени подозрителни транзакции. В "Галатасарай" той е бил и е един от изпълнителните директори, които са имали право да подписват документи. Задържаните футболисти пък са залагали на мачове, но засега не се уточнява дали са били мачове на техните отбори. За шестима все пак се казва, че са участвали в уреждане на резултата от мач между "Касъмпаша" и "Самсунспор".

Турските медии иронично припомниха и изказване на Ерден Тимур от 1 март 2024 г., когато той призова: "Моля правителството да проведе операция „чисти ръце“ във футбола. Ние сме етични и уверени в себе си".

Скандалът с черно тото и нелегални залагания в Турция започна още в края на октомври. В началото на ноември бяха арестувани 21 човека, сред които 17 рефери. Три дни по-късно общо 1024 футболисти от всички дивизии бяха временно отстранени за залози - или на мачове на техните отбори, или при нелегални букмейкъри. А в началото на декември последваха нови арести, като този път сред задържаните имаше както играчи и съдии, така и президенти на клубове, които са уговаряли резултати от двубоите на своите тимове.

черно тото

