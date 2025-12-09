Медия без
В Турция арестуваха още футболисти за черно тото

За уговорени мачове са задържани президенти и собственици на клубове

Днес, 11:10
Полиция отвежда играча на "Галатасарай" Метехан Балтачъ (вляво) към ареста
Милиет
Полиция отвежда играча на "Галатасарай" Метехан Балтачъ (вляво) към ареста

Прокуратурата на Истанбул извърши нови арести на заподозрени в нелегални залози футболисти и рефери като част от най-големия скандал в турския футбол.

От заподозрените 39 души снощи са били задържани 20, от които 11 играчи от Суперлигата и Първа лига. Останлите 19 човека са оставени на свобода, но под съдебен контрол, до започване на процеса. Съдът в Истанбул разпореди също така ареста на още деветима, включително президентите на два клуба от III дивизия, обвинени в сговор относно резултата от мач през сезон 2023/24.

Деветима от задържаните футболисти са обвинени в залагане на мачове на отборите, в които играят. Най-известните имена са на защитника на шампиона "Галатасарай" Метехан Балтаджъ, на национала от "Фенербахче Хакан Яндаш и на сенегалското крило на "Коняспор" Аласан Ндао.

В списъка са още футболисти на "Сакарияспор", "Ерзурумспор", "Аланияспор", "Юмраниеспор", "Манисаспор", "Трабзонспор". Всички те са направили по над 20 залога на мачове на своите отбори. Повечето играчи са ползвали букмейкърския сайт Nesine. Към обвинението са приложени техни кореспонденции в социални мрежи, в които разказват какви залози са направили. 

Метахан Балтаджъ, например, признава, че има акаунт в Nesine, като отрича да е регистриран в други букмейкърски сайтове. 

„Не си спомнях да съм залагал, но след като телевизия TFF съобщи за това, погледнах назад. Когато бях на 17 или 18 години, и не бях част от първия отбор, залагах на няколко мача на "Галатасарай" в легален сайт. Не знаех, че това е престъпление. Никога не съм залагал, след като попаднах в първия отбор“, заяви 23-годишният защитник след ареста.

Прокуратурата обаче извади статистика, според която той е заложил на 27 мача на "Галатасарай", като е направил общо 36 залога на стойност между 5 и 1800 турски лири. Освен това от чатовете му в WhatsApp излизат разговори за незаконни залози, дискусии за коефициенти и парични преводи, използващи IBAN. Има и изображения на Балтачъ как ползва незаконния сайт Vevobahis.

Изявлението на прокуратурата изрично посочва, че сред задържаните са собствениците и президентите на "Анкараспор" и "Беледиеспор", които са се договорил мачът между двата тима на 28 април 2024 г. да завърши наравно (0:0). Заповеди са издадени и за двамата треньори на отборите. 

Установено е било също така "споразумение за повлияване на резултата от мача „Юмраниеспор“ - „Гиресунспор“, игран на 24 декември 2023 г., и в този контекст е издадена заповед за задържане на шестима души, включително един футболист".

В изявлението се посочва и още едно много известно име в турския футбол - на бившия елитен международен рефер, а сега спортен коментатор Ахмет Чакър. В списъка са още съпругата на Чакър и съдията от Суперлигата Зорбай Кючук, за които също са установени съмнителни финансови транзакции при проверка на банковите им сметки. След ареста Ахмет Чакър се почувствал зле и е откаран в болница в Истанбул, където му е направена ангиография заради съмнения за запушване на кръвоносни съдове.

