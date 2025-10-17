Медия без
Международната федерация вече ще се казва "Световен тенис"

ITF променя името си след почти половин век

Днес, 12:27

Международната федерация по тенис ще смени името си след почти половин век, в който се наричаше именно така. От началото на 2026 г. вместо International Tennis Federation организацията вече ще се казва World Tennis ("Световен тенис").

Промяната беше утвърдена след гласуване на 213-те членуващи национални федерации по време на годишното събрание. То беше проведено виртуално в четвъртък.

"Промяната ще донесе по-ясна идентичност, която е по-подходяща за играчи, фенове, партньори и заинтересовани страни в тениса по целия свят. Освен това ще приведе марката в съответствие с повечето от най-известните световни спортни ръководни органи", обосноваха решението в официално изявление от ITF.

Организацията е основана през 1913 г. в Париж под името International Lawn Tennis Federation (Международна федерация по тенис на трева). Настоящото си име носи от 1977 г.

"World Tennis отразява по-добре това, което сме днес. Световният ръководен орган и пазител на тениса работи усилено с нашите членове, за да осигури тенис за цял живот", коментира промяната президентът на ITF Дейвид Хагърти.

С предприетата стъпка тенисът последва примера на леката атлетика и плуването, които през последните години прекръстиха своите глобални ръководни органи съответно от IAAF на World Athletics и от FINA на World Aquatics.

Ключови думи:

тенис, ITF, World Tennis, Световен тенис

