Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Наш тенисист бе наказан за 5 г. заради черно тото

Симон Антъни Иванов е отказал да присъства на изслушването

Днес, 18:30
Симон Антъни Иванов
БФТ
Симон Антъни Иванов

Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) обяви, че българският тенисист Симон Антъни Иванов е отстранен от спорта за период от 5 години и е глобен с $25 000 за нарушения по Програмата за борба с корупцията в тениса (TACP).

25-годишният Иванов, който в кариерата си достигна до №598 на сингъл през 2023 г., е отказал да присъства на изслушването. Иванов е признат за отговорен за нарушение на Раздел D.1.a. (залагания) за над 196 000 евро, заложени на професионални тенис мачове между февруари и октомври 2022 г., и по Раздел F.2.b. (отказ от сътрудничество).

Срокът на санкцията е увеличен с допълнителни 12 месеца поради "сплашващо" и "заплашително" поведение на играча по време на арбитражния процес.

В решението се казва още:

"След редица сигнали за подозрителни мачове, свързани с поне 11 двубоя, изиграни от Иванов между ноември 2019 г. и април 2024 г., ITIA започна разследване, като разпита играча 4 пъти между 2022 г. и 2024 г., което включваше издаване на писмени искания за анализ на известните мобилни устройства на играча като част от разследването за потенциална корупционна дейност.

Играчът, за когото се смяташе, че има достъп до множество мобилни устройства, не се съобрази изцяло с тези искания, като по-късно оспори юрисдикцията на TACP и отказа да участва в производството.

В писменото решение от 15 август 2025 г. комисията заяви, че оспорванията на юрисдикцията от страна на Иванов са "напълно безпочвени" и че поведението му е "опит за сплашване на лица и е напълно неправомерно предвид ангажиментите на Играча да бъде обвързан от TACP. Заплахите и твърденията се отхвърлят без допълнителен отговор като неоснователни."

По време на периода на лишаване от права, който изтича на 14 август 2030 г., на Иванов е забранено да играе, да тренира или да присъства на каквото и да е тенис събитие, разрешено или санкционирано от членовете на ITIA (ATP, ITF, WTA, Тенис Австралия, Френска федерация по тенис, Уимбълдън и USTA) или която и да е национална асоциация.

От Българската федерация по тенис (БФТ) веднага излязоха със становище относно наказанието на Симон Антони Иванов. "БФТ винаги е отстоявала позицията си за нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в много успешната кампания "Тенисът – честна игра" и други подобни инициативи.

Като част от наказанието на Симон Антони Иванов БФТ спира считано от днес състезателните му права и ще следи строго за недопускането му на турнири от вътрешния и международен календар като състезател, треньор или зрител за периода на санкцията. БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с правоприлагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики", се казва в официалното съобщение на БФТ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тенис, Симон Антъни Иванов

Още новини по темата

Шампионът Синер се забави само 98 минути за първата победа

27 Авг. 2025

Италианци си защитиха титлата от US Open в шоуто за $1 млн.
21 Авг. 2025

Джокович се завърна със загуба в Ню Йорк
20 Авг. 2025

US Open разбуни духовете с модернизираните смесени двойки
19 Авг. 2025

Шоу нямаше: Алкарас спечели без игра 8-ата си "Мастърс" титла
18 Авг. 2025

Винъс Уилямс ще играе за 25-и път на US Open
14 Авг. 2025

Токов удар създаде хаос на "Мастърс" в Синсинати
12 Авг. 2025

18-годишна канадка зарадва Монреал с "нереална" титла
08 Авг. 2025

US Open отново чупи рекорда за награден фонд в тениса
07 Авг. 2025

Напрежението между Джокович и Вучич извади Сърбия от АТР тура
05 Авг. 2025

Зверев влезе в елитен клуб с победа №500 в АТР
01 Авг. 2025

Швьонтек спечели "Уимбълдън" с рекорд отпреди 114 г.
12 Юли 2025

Винъс Уилямс се завръща на професионалния корт на 45 г.
12 Юли 2025

Французин изпълни най-бързия сервис в историята на "Уимбълдън"
01 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар