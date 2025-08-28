Наш тенисист бе наказан за 5 г. заради черно тото

Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) обяви, че българският тенисист Симон Антъни Иванов е отстранен от спорта за период от 5 години и е глобен с $25 000 за нарушения по Програмата за борба с корупцията в тениса (TACP).

25-годишният Иванов, който в кариерата си достигна до №598 на сингъл през 2023 г., е отказал да присъства на изслушването. Иванов е признат за отговорен за нарушение на Раздел D.1.a. (залагания) за над 196 000 евро, заложени на професионални тенис мачове между февруари и октомври 2022 г., и по Раздел F.2.b. (отказ от сътрудничество).

Срокът на санкцията е увеличен с допълнителни 12 месеца поради "сплашващо" и "заплашително" поведение на играча по време на арбитражния процес.

В решението се казва още:

"След редица сигнали за подозрителни мачове, свързани с поне 11 двубоя, изиграни от Иванов между ноември 2019 г. и април 2024 г., ITIA започна разследване, като разпита играча 4 пъти между 2022 г. и 2024 г., което включваше издаване на писмени искания за анализ на известните мобилни устройства на играча като част от разследването за потенциална корупционна дейност.

Играчът, за когото се смяташе, че има достъп до множество мобилни устройства, не се съобрази изцяло с тези искания, като по-късно оспори юрисдикцията на TACP и отказа да участва в производството.

В писменото решение от 15 август 2025 г. комисията заяви, че оспорванията на юрисдикцията от страна на Иванов са "напълно безпочвени" и че поведението му е "опит за сплашване на лица и е напълно неправомерно предвид ангажиментите на Играча да бъде обвързан от TACP. Заплахите и твърденията се отхвърлят без допълнителен отговор като неоснователни."

По време на периода на лишаване от права, който изтича на 14 август 2030 г., на Иванов е забранено да играе, да тренира или да присъства на каквото и да е тенис събитие, разрешено или санкционирано от членовете на ITIA (ATP, ITF, WTA, Тенис Австралия, Френска федерация по тенис, Уимбълдън и USTA) или която и да е национална асоциация.

От Българската федерация по тенис (БФТ) веднага излязоха със становище относно наказанието на Симон Антони Иванов. "БФТ винаги е отстоявала позицията си за нулева толерантност към опитите за корупционни практики в спорта. През годините сме показвали нетърпимост към нарушаването на честната игра с редица решения. Политиката ни да насърчаваме феърплея на корта от ранна детска възраст намери израз в много успешната кампания "Тенисът – честна игра" и други подобни инициативи.

Като част от наказанието на Симон Антони Иванов БФТ спира считано от днес състезателните му права и ще следи строго за недопускането му на турнири от вътрешния и международен календар като състезател, треньор или зрител за периода на санкцията. БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с правоприлагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики", се казва в официалното съобщение на БФТ.