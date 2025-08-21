Медия без
Италианци си защитиха титлата от US Open в шоуто за $1 млн.

Ерани и Вавасори се справиха с всички звездни тенис дуети при смесените двойки

Днес, 09:30
Сара Ерани и Андреа Вавасори вдигат втората си съвместна шампионска купа от US Open, този път гарнирана с най-големия чек в историята на двойковия тенис.
Логиката в тениса възтържествува и Сара Ерани и Андреа Вавасори триумфираха за втора поредна година с титлата в турнира на смесени двойки от Откритото първенство на САЩ. Италианците бяха единственият специализиран в играта на каре дует в схемата с 16 отбора, сформирани по идея на организаторите в Ню Йорк на шоу принцип.

Всички останали двойки бяха събрани на звездни основания, като 21 от общо 32-мата участвали тенисисти се намират в Топ 20 на света на сингъл при мъжете и жените. Иронията е, че Ерани и Вавасори нямаха ранкинг за участие в новия формат и трябваше да получат "уайлд кард" като миналогодишни шампиони, за да може изобщо да защитават трофея си.

В крайна сметка опитните италианци спечелиха всичките си четири мача, като загубиха един-единствен сет, при това чак във финала. В I кръг те се справиха с поставените под №2 Елена Рибакина и Тейлър Фриц с 4:2, 4:2, на 1/4-финалите елиминираха Каролина Мухова и Андрей Рубльов с 4:1, 5:4 (4), на 1/2-финалите сразиха Даниел Колинс и Крисчън Харисън с 4:2, 4:2, а в мача за титлата надделяха над №3 в схемата Ига Швьонтек и Каспер Рууд след шампионски тайбрек и в стандартен формат на мача - 6:3, 5:7 (10-6).

Заедно с купата Ерани и Вавасори получиха и безпрецедентния чек за $1 млн. - най-голямата награда в историята на двойковия тенис. За сравнение, през 2024 г. двамата взеха парична награда в размер на $200 000 за триумфа си във Флашинг Медоус.

За 38-годишната Сара и 30-годишния Андреа титлата е трета съвместна от Големия шлем след тези от US Open 2024 и "Ролан Гарос" 2025. Дамата в дуета има и още шест "мейджър" отличия при женските двойки, както и златен олимпийски медал на каре от игрите в Париж 2024 в тандем с Джасмин Паолини.

"През тези две години заедно правим нещо невероятно - каза 30-годишният Вавасори по време на церемонията по награждаване, преди да се обърне към партньорката си. - Трябва да ти благодаря за енергията ти на корта. Сякаш сме семейство, като играя с теб."

"Много ми е приятно да играя с теб. Удоволствие е за мен да бъда до теб - отговори Ерани. - Винаги е толкова специално. Споделяме тези незабравими моменти, така че съм наистина щастлив да ги споделя с теб."

