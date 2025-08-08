18-годишна канадка зарадва Монреал с "нереална" титла

Виктория Мбоко стана едва третата канадска тенисистка, която печели титлата от Откритото първенство на Канада. 18-годишната състезателка триумфира в тазгодишното издание на надпреварата от категория "WTA 1000" в Монреал, осъществявайки обрат срещу Наоми Осака с 2:6, 6:4, 6:1 за огромно удоволствие на публиката по трибуните.

За родената в САЩ и израснала в Торонто тийнейджърка с конгоански родители това е изобщо първи трофей в професионалния тенис. По пътя си в турнира тя елиминира общо четири шампионки от Големия шлем - София Кенин в I кръг, Коко Гоф на 1/8-финалите, Елена Рибакина на 1/2-финалите и Осака във финала.

Подобна серия срещу "мейджър" шампионки на по-ранна възраст е постигала само Серена Уилямс - на US Open през 1999 г. В онзи момент бъдещата №1 в света все още е 17-годишна.

In good company 🤝



Victoria Mboko becomes the second-youngest player in the Open Era to defeat four Grand Slam

champions in a single tournament, older only than Serena Williams at the US Open 1999.#OBN25 pic.twitter.com/60jJ0oPx1p — wta (@WTA) 8 август 2025 г.

"Това беше една напълно невероятна седмица. Една нереална титла - сподели Виктория. - Искам да благодаря на Наоми за фантастичния мач. Винаги съм я гледала, когато бях малка. Страхотно е да играя с изключителен играч като теб. Искам и да благодаря на всеки един от вас, които ме подкрепяхте през цялата седмица. Страхотни сте, няма как да бъда по-благодарна."

Преди Мбоко единствените две представителки на домакините, вдигали шампионската купа в Канада в "Оупън ерата", бяха Фей Ърбън през 1969 г. и Бианка Андреску през 2019 г. Новата победителка е и едва третата тенисистка, която печели турнир на ниво "WTA 1000" с "уайлд кард" след Мария Шарапова (Синсинати 2011) и Андрееску (Индиън Уелс 2019).

След триумфа си Виктория Мбоко, чийто личен треньор е бившата френска тенисистка Натали Тозиа, ще се изкачи до 34-то място в световната ранглиста. В началото на 2025 г. тя беше под №333.

The winning moment ✨



Victoria Mboko captures her first WTA title in Montreal, defeating Osaka 2-6, 6-4, 6-1.#OBN25 pic.twitter.com/OveLB47YMZ — wta (@WTA) 8 август 2025 г.

ПРИ МЪЖЕТЕ В ТОРОНТО

В мъжкото издание на "Канада Оупън", което тази година на ротационен принцип се проведе в Торонто, пък шампион стана американец - Бен Шелтън. На финала той победи драматично руснака Карен Хачанов с 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3).

За 22-годишния състезател от Атланта това е трета титла в кариерата и първа от сериите "Мастърс". Също така той стана първият представител на САЩ, спечелил трофея в Канада, след Анди Родик през вече далечната 2003 г. Шелтън е и най-младият американски шампион в категория "АТР 1000", откакто Родик ликува в Маями през 2004-та на 21-годишна възраст.

"Чувството е вълшебно. Беше дълга седмица, пътят до финала не беше лесен - коментира Бен. - Най-добрата ми игра дойде, когато беше най-важно. Бях концентриран, упорит и издръжлив. Всички качества, които харесвам в себе си."