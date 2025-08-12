Медия без
Токов удар създаде хаос на "Мастърс" в Синсинати

След 85-минутно спиране на всички мачове се наложи Синер да играе под звуците на пожарна аларма

Днес, 09:10
"Това е най-дистопичният тенис мач, в който някога сме участвали", пошегува се ТВ коментатор по време на 1/16-финала между Яник Синер и Габриел Диало от "Мастърс" в Синсинати.
Световният №1 Яник Синер стана участник в един от най-необичайните тенис мачове. Двубоят между италианеца и канадеца Габриел Диало от III кръг на "Мастърс" в Синсинати първо беше прекъснат за няколко минути заради включила се пожарна аларма, а после четири точки бяха разиграни под нейния пронизителен звук, след като стана ясно, че огън няма, но няма и възможност тя бъде дезактивирана.

Всичко това беше следствие от токов удар в комплекса "Линднър Фемили Тенис Сентър" от няколко часа по-рано. В 18:00 ч. местно време (1:00 ч. тази нощ в България) организаторите съобщиха, че играта на всички кортове е преустановена заради "прекъсване на електрозахранването на място".

Тенис журналистът Бен Ротенберг публикува в социалната мрежа "Екс", че от генератор се издига дим. Спирането на захранването е изключило електронната система "Ястребово око" и е прекъснало още няколко електронни системи, използвани от съдиите на турнира.

"Загубата на електрозахранване е засегнала няколко системи, използвани от турнира, и е причинила забавяне от приблизително един час, преди играта да може да се възобнови с резервни генератори", съобщиха домакините.

Играта всъщност беше прекъсната за 85 минути, като беше възобновена в 19:25 ч. местно време (2:25 ч. наше време). При това в началото видео таблата не работеха и разпоредители на кортовете предаваха резултатите на зрителите, използвайки пръстите си. Спирането на тока също така наруши за кратко ТВ излъчването на турнира.

А повече от час след целия хаос за капак се включи фалшивата пожарна аларма по време на мача на Синер. Играта беше спряна във втория гейм от втория сет, което първоначално предизвика смях у италианеца, забавляващ се на невероятните събития, разиграващи се на турнир от категория "АТР 1000".

Микрофони на корта пък уловиха разговора, след който главният съдия потвърди, че и двамата играчи са готови да играят въпреки шумните условия. Публиката аплодира шумно, когато беше съобщено, че играта ще се възобнови на фона на пожарна аларма, и след това избухна в спонтанни овации, когато тя най-сетне беше заглушена.

По време на абсурдната ситуация коментатор на "Тенис Ченъл" се пошегува в ефир: "Това е най-дистопичният тенис мач, в който някога сме участвали."

Синер спечели мача си с 6:2, 7:6 (6) и се класира за 1/8-финалите. Там миналогодишният шампион ще продължи защитата на титлата си срещу французина Адриан Манарино.

