Александър Николов вече е и реализатор №1 на Мондиал 2025

Алекс Грозданов е №2 на блок, а Симеон Николов е разпределител №3 на световното по волейбол

Днес, 06:45
Александър Николов е безусловно най-добрият атакуващ играч на световното първенство по волейбол.
FIVB
Българският национален отбор е задвижван от най-резултатния волейболист на световното първенство за мъже във Филипините. Александър Николов вече е и реализатор №1 на Мондиал 2025, след като приключи груповата фаза като най-добрия нападател.

22-годишният посрещач, използван като диагонал от селекционера Джанлоренцо Бленджини, оглави еднолично всички класации в атака след безпощадното си представяне в 1/4-финала срещу САЩ. Николов превъзмогна слабия си старт и заби 29 т. (2 аса, 1 блок) за героичния обрат с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13) срещу САЩ, класирал България в Топ 4 на шампионата на планетата за първи път от 2006 г.

С общо 119 т. в пет мача от началото на турнира Алекс излезе убедително начело при реализаторите, изпреварвайки Фере Регерс с неговите 106 т. За белгийския диагонал това ще бъде и финалният актив на световното, понеже "червените дяволи" отпаднаха на 1/4-финалите. Трети е иранецът Али Хаджипур с 94 т., като и той вече изигра последния си двубой в надпреварата.

В класацията при нападателите Николов също изглежда недостижим лидер със своите 106 т. от атака. Втори и трети и тук са Регерс и Хаджипур съответно с 93 и 80 т. От все още участващите играчи на мондиала най-близо е чехът Патрик Индра със 75 т. Именно Чехия е съперникът на България на 1/2-финалите в събота.

Още двама български волейболисти са в Топ 3 на индивидуалните статистически ранглисти на Мондиал 2025. Капитанът Алекс Грозданов е на второ място сред най-добрите блокировачи с 13 точкови блокади. Начело е словенецът Ян Козамерник (15), който вече приключи участие, така че още в следващия мач българският център има шанс да оглави подреждането.

В челната десетка тук има още само трима играчи, които ще са част и от Финалната четворка, като двама от тях също са българи - Илия Петков и Мартин Атанасов делят 8-а позиция с по 10 успешни блока. Италианецът Роберто Русо пък дели 6-о място с 11 точкови блокади.

Разпределителят Симеон Николов също има шанс до края на турнира да заеме еднолично първо място - в класацията на най-добрите плеймейкъри. В момента 18-годишният тийнейджър е №3 със 161 успешни завършващи паса. Пред него са само иранецът Аршия Бенежад (222) и американецът Мика Кристенсън (191), чиито отбори вече отпаднаха.

По-малкият от братята Николови е в челото и при най-добрите изпълнители на сервис. С постигнатите 10 аса дотук Мони дели 5-а позиция с италианеца Алесандро Микиелето. Повече от тях имат само състезатели, които повече няма да играят на световното - американецът Габи Гарсия (17), турчинът Ефе Мандъраджъ (13), нидерландецът Михиел Ахи (13) и иранецът Пория Ханзаде (12).

Полуфиналите са на 27 септември:

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА МОНДИАЛ 2025

1/2-финали

Чехия - България 27.IX, 09:30 ч.
Полша - Италия 27.IX, 13:30 ч.

волейбол, Александър Николов, Алекс Грозданов, Симеон Николов

