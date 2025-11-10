Италианец пое за втори път женския волейболен отбор на България

архив Марчело Абонданца вече има 3-годишен опит като селекционер на България - отпреди повече от десетилетие.

Марчело Абонданца е новият селекционер на женския ни национален отбор по волейбол. 55-годишният италианец беше утвърден на поста на днешното заседание на Управителния съвет на федерацията (БФВ) в конкуренцията на двама български специалисти.

Абонданца получи 10 гласа, Иван Петков - пет, а Радослав Арсов - един. Победителят наследява на поста подалата оставка Антонина Зетова.

Италианският треньор ще застане начело на представителния отбор на България с договор за две години, в който е включена клауза за възможно удължаване с още една при изпълнение на определени цели. Минималните задачи, поставени пред него, са запазване на мястото на страната ни в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране в Топ 10 на Евроволей 2026.

Абонданца е добре познато име както в световния, така и в българския волейбол. Роден на 24 август 1970 г. в Чезена специалист застава за втори път начело на нашия женски А отбор след 3-годишния си престой от 2011 до 2014 г. Той е работил още с националните тимове на Канада (2017-2018) и Гърция (2022).

На клубно ниво той е водил италианския "Карнаги" (Вила Кортезе), азербайджанския "Рабита" (Баку), полския "Хемик" (Полице) и турските "Тюрк Хава Йоларъ" (Истанбул) и "Фенербахче", чийто наставник е и в момента.

От БФВ съобщиха, че Абонданца ще продължи и работата си в истанбулския гранд, като ще съвместява задълженията с тези към националките ни. Негов помощник в тима на България ще бъде турският треньор на шампионките "Марица" (Пловдив) Ахметджан Ершимшек, който пък напуска като асистент на Джовани Гуидети в националния отбор на Канада.

"Българската федерация по волейбол пожелава на Марчело Абонданца успех, вдъхновение и много победи с националния отбор на България!", написаха от БФВ след избора на новия селекционер.