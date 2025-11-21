Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Втора американска баскетболистка ще носи екипа на България

Стефани Костович се присъединява към Кайла Хилсман в женския ни национален отбор

Днес, 10:48
Родената в САЩ Стефани Костович има полско и германско потекло, а занапред ще играе за България.
BGbasket.com
Родената в САЩ Стефани Костович има полско и германско потекло, а занапред ще играе за България.

Женският национален отбор по баскетбол ще разчита на още една натурализирана състезателка от САЩ. След Кайла Хилсман, която вече защитава цветовете на страната ни, от следващата пролет екипа на България ще носи и Стефани Костович.

Първата бяла американка, която ще играе за нашия А отбор, получи своя български паспорт днес. Процесът по натурализирането на 30-годишния център беше стартиран в последните месеци, след като тя вече направи своя неофициален дебют за "лъвиците" по време на лагера в Русе през лятото.

Очаква се Костович да подсили официално тима през пролетта на 2026 г. за втората половина от първия квалификационен етап за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Белгия и Швеция. След като спечели откриващите си три мача от група Е, селекцията на Таня Гатева ще играе по още веднъж срещу Азербайджан (11 март), Украйна (14 март) и Черна гора (17 март).

Родена на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин, Костович има солидна международна визитка. На колежанско ниво 190-сантиметровата Стефани трупа опит с "Уисконсин Юнивърсити" в Милуоки от 2014 до 2018 г. След това тя е играла в седем страни извън родината си - носила е екипите на гръцките "Атинайкос" и "Олимпиакос", мексиканските "Либертадорес де Керетару" и "Пантерас де Агуаскалиентес", румънския "Сату Маре", полския "Бидгошч", германския "Келтерн", италианския "Сан Мартино ди Лупари" и чешкия "Бърно", а от началото на настоящия сезон играе за румънския "Рапид" (Букурещ).

През 2021 г. печели сребърен медал от първенството на Гърция с "Олимпиакос". Година по-късно играе финал за Купата на Румъния и стига до 1/2-финалите в местния шампионат със "Сату Маре". Шампионка е на Германия за 2023 г. с "Келтерн". А през миналия сезон игра финал в чешкото първенство с "Бърно", за който постигна средни показатели от 12,8 т., 6,8 борби и 1,9 асистенции в общо 26 мача.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

баскетбол, женски национален отбор, Стефани Костович, Таня Гатева

Още новини по темата

Баскетболистките се утвърдиха като лидер в първата евроквалификация
18 Ноем. 2025

Бризбън 2032 е новата цел за женския ни волейбол
17 Ноем. 2025

България взе втора убедителна победа по дългия път към Евробаскет 2027
16 Ноем. 2025

Везенков не спаси "Олимпиакос" в Милано
14 Ноем. 2025

"Олимпиакос" се изкачи в Топ 3 на Евролигата
12 Ноем. 2025

Баскетболистките извоюваха гръмка победа в Баку
12 Ноем. 2025

Италианец пое за втори път женския волейболен отбор на България
10 Ноем. 2025

Везенков помогна с 14 т. за шестата победа на "Олимпиакос" в Евролигата
07 Ноем. 2025

Любомир Минчев се завърна начело на баскетболния А отбор
28 Окт. 2025

Евролигата напуска България след месец
22 Окт. 2025

"Рибен" скандал посрами баскетбола ни
21 Окт. 2025

ФИБА замрази британския баскетбол
18 Окт. 2025

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026
04 Окт. 2025

Росен Барчовски вече не е селекционер на баскетболния А отбор
01 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън