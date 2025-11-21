Втора американска баскетболистка ще носи екипа на България

Женският национален отбор по баскетбол ще разчита на още една натурализирана състезателка от САЩ. След Кайла Хилсман, която вече защитава цветовете на страната ни, от следващата пролет екипа на България ще носи и Стефани Костович.

Първата бяла американка, която ще играе за нашия А отбор, получи своя български паспорт днес. Процесът по натурализирането на 30-годишния център беше стартиран в последните месеци, след като тя вече направи своя неофициален дебют за "лъвиците" по време на лагера в Русе през лятото.

Очаква се Костович да подсили официално тима през пролетта на 2026 г. за втората половина от първия квалификационен етап за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Белгия и Швеция. След като спечели откриващите си три мача от група Е, селекцията на Таня Гатева ще играе по още веднъж срещу Азербайджан (11 март), Украйна (14 март) и Черна гора (17 март).

Родена на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин, Костович има солидна международна визитка. На колежанско ниво 190-сантиметровата Стефани трупа опит с "Уисконсин Юнивърсити" в Милуоки от 2014 до 2018 г. След това тя е играла в седем страни извън родината си - носила е екипите на гръцките "Атинайкос" и "Олимпиакос", мексиканските "Либертадорес де Керетару" и "Пантерас де Агуаскалиентес", румънския "Сату Маре", полския "Бидгошч", германския "Келтерн", италианския "Сан Мартино ди Лупари" и чешкия "Бърно", а от началото на настоящия сезон играе за румънския "Рапид" (Букурещ).

През 2021 г. печели сребърен медал от първенството на Гърция с "Олимпиакос". Година по-късно играе финал за Купата на Румъния и стига до 1/2-финалите в местния шампионат със "Сату Маре". Шампионка е на Германия за 2023 г. с "Келтерн". А през миналия сезон игра финал в чешкото първенство с "Бърно", за който постигна средни показатели от 12,8 т., 6,8 борби и 1,9 асистенции в общо 26 мача.