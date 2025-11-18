Баскетболистките се утвърдиха като лидер в първата евроквалификация

FIBA Europe Натурализираната у нас американка Кайла Хилсман опитва да спре натурализираната в Черна гора своя сънародничка Наташа Мак под българския кош в полупразната "Арена Ботевград".

Женският национален отбор по баскетбол остава непобеден в първия етап от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. в Швеция, Белгия, Финландия и Литва. В третия кръг от група Е селекцията на Таня Гатева извоюва драматична домакинска победа срещу Черна гора с 66:62 в "Арена Ботевград".

В полупразната зала гостите направиха по-малко грешки в първите две части и на почивката водеха с 4 точки разлика (36:32), след като на моменти преднината им беше достигнала 8-9 точки. През второто полувреме нашите баскетболистки постепенно стопиха пасива и стигнаха до пълен обрат приключвайки вторите две четвърти с резултат +8 (34:26).

Гергана Иванова се представи най-силно в състава на България с 15 т., 2 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Американката с български паспорт Кайла Хилсман се отличи с 13 т., 7 борби и 5 асистенции, а Радостина Димитрова реализира 11 т. и добави 7 борби и 3 асистенции. Борислава Христова и Карина Константинова пък допринесоха съответно с 10 и 9 точки.

За Черна гора Мария Лекович вкара 15 т., Бояна Ковачевич отбеляза 11, а Наташа Мак постигна "дабъл-дабъл" с 10 т. и 10 борби, като направи и 4 чадъра.

По средата на борбата в потока националките ни оглавяват еднолично класирането с пълен актив от 6 т. (3-0) и точкова разлика +117 (287:170). Тя бе постигната с разгромни победи в първите две гостувания - срещу Азербайджан в Баку (141:48) и срещу Украйна в латвийската столица Рига (80:60). Втори се движат украинките с 5 т. (2-1), следвани от черногорките с 4 т. (1-2) и азерките с 3 т. (0-3).

Следващият мач за България ще бъде на 11 март 2026 г. - домакинство срещу Азербайджан.

Първите два тима в крайното класиране и най-добрите трети от общо седемте квалификационни групи ще се класират за втората фаза на пресявките за Евробаскет 2027. Там ги очакват съставите на Испания, Италия, Франция, Германия, Чехия, Турция и Унгария.