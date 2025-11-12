Медия без
"Олимпиакос" се изкачи в Топ 3 на Евролигата

Александър Везенков вкара 14 т. във втори пореден мач на гръцкия баскетболен гранд

12 Ноем. 2025
Българската звезда на "Олимпиакос" Александър Везенков опитва да настигне гарда на "Жалгирис" Силвен Франсиско по време на мача в Пирея.
ЕПА/БГНЕС
Клубният отбор на най-добрия български баскетболист Александър Везенков - "Олимпиакос", излезе на трето място в Евролигата. В мач от 10-ия кръг на редовния сезон гръцкият гранд разби втория във временното класиране "Жалгирис" с 95:78 у дома в Пирея и се придвижи с една позиция нагоре в подреждането.

Саша прекара на паркета 28:30 мин. и допринесе с 14 т., 8 борби и 2 асистенции. Любопитното е, че българското крило отбеляза 14 т. във втори пореден мач на "червено-белите" след победата в балканското дерби със сръбския "Партизан" миналата седмица.

Тогава Везенков беше втори по резултатност в тима си, докато тази вечер двама негови съотборници завършиха с по-голям точков актив. Над всички в "Двореца на мира и дружбата" беше Тайлър Дорси с 30 т., а Никола Милутинов добави 16 т. и 8 борби, които му донесоха приза за най-полезен играч (MVP) в мача.

За литовците 15 т. вкара Силвен Франсиско, а Моузес Райт постигна "дабъл-дабъл" с 13 т. и 10 борби. Дейвидас Сирвидис пък вкара 12 т.

Победата беше трета поредна и общо седма за "Олимпиакос", който с баланс 7-3 измести от Топ 3 "Цървена звезда" заради по-добра точкова разлика (+60 срещу +51). "Жалгирис" остава втори също със 7 успеха и 3 загуби и още по-добра точкова разлика (+81). Лидер е "Апоел" (Тел Авив) с 8-2.

В 11-ия кръг Везенков и компания е гостуват на италианския "Олимпия" (Милано). Мачът е в петък (14 ноември).

