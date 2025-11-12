"Олимпиакос" се изкачи в Топ 3 на Евролигата

ЕПА/БГНЕС Българската звезда на "Олимпиакос" Александър Везенков опитва да настигне гарда на "Жалгирис" Силвен Франсиско по време на мача в Пирея.

Клубният отбор на най-добрия български баскетболист Александър Везенков - "Олимпиакос", излезе на трето място в Евролигата. В мач от 10-ия кръг на редовния сезон гръцкият гранд разби втория във временното класиране "Жалгирис" с 95:78 у дома в Пирея и се придвижи с една позиция нагоре в подреждането.

Саша прекара на паркета 28:30 мин. и допринесе с 14 т., 8 борби и 2 асистенции. Любопитното е, че българското крило отбеляза 14 т. във втори пореден мач на "червено-белите" след победата в балканското дерби със сръбския "Партизан" миналата седмица.

Тогава Везенков беше втори по резултатност в тима си, докато тази вечер двама негови съотборници завършиха с по-голям точков актив. Над всички в "Двореца на мира и дружбата" беше Тайлър Дорси с 30 т., а Никола Милутинов добави 16 т. и 8 борби, които му донесоха приза за най-полезен играч (MVP) в мача.

За литовците 15 т. вкара Силвен Франсиско, а Моузес Райт постигна "дабъл-дабъл" с 13 т. и 10 борби. Дейвидас Сирвидис пък вкара 12 т.

Победата беше трета поредна и общо седма за "Олимпиакос", който с баланс 7-3 измести от Топ 3 "Цървена звезда" заради по-добра точкова разлика (+60 срещу +51). "Жалгирис" остава втори също със 7 успеха и 3 загуби и още по-добра точкова разлика (+81). Лидер е "Апоел" (Тел Авив) с 8-2.

В 11-ия кръг Везенков и компания е гостуват на италианския "Олимпия" (Милано). Мачът е в петък (14 ноември).