29 т. на Везенков не стигнаха за победа в Белград

Българският баскетболист бе най-полезният играч в мач №13 от Евролигата

Днес, 09:30
Саша Везенков в акция, пазен от Донатас Мотиюнас и Коди Милър-Макинтайър
ЕПА/БГНЕС
Саша Везенков в акция, пазен от Донатас Мотиюнас и Коди Милър-Макинтайър

Александър Везенков още веднъж бе най-резултатният и полезен играч за "Олимпиакос", но неговите 29 точки не стигнаха за победа в Белград срещу "Цървена звезда". В 13-ия кръг гръцкият гранд допусна своята пета загуба - 80:91, и с актив 8-5 е на шеста позиция, докато сръбският тим е втори с 9-4.

Везенков имаше добра успеваемост в стрелбата за три точки, като отбеляза 4 от 8 опита. Към своя точков актив той добави още 8 борби (най-много от всички играчи на отбора от Пирея), с което събра общ игрови коефициент от 28 - най-високия от всички баскетболисти в мача.

Но това не стигна за победа на "Олимпиакос". "Звезда" направи невероятна последна четвърт, в която влезе с пасив от 6 точки (59:65). В тези минути се разигра и българският национал Коди Милър-Макинтайър, който вкара решаваща тройка и направи ключови асистенции. Американецът с наш паспорт завърши мача с 10 т., 9 асистенции и една открадната топка, а най-резултатен за домакините бе Джордан Нвора с 23 т. (коеф. 23).

Заради ангажимента си в двубоя и Везенков и Милър-Макинтайър няма да играят тази вечер за България в първия мач от предварителните квалификации - срещу Армения в Ботевград.

