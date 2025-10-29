Джокович изгледа загуба на Везенков и компания

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков (с топката) този път не успя да помогне на "Олимпиакос"да спечели домакинството срещу "Монако".

"Олимпиакос" с Александър Везенков в състава допусна ново поражение от "Монако" в Евролигата по баскетбола. Пред погледа на най-титулувания тенисист в историята Новак Джокович, живеещ отскоро в Атина, гръцкият гранд отстъпи преди тима от Княжеството с 87:92 като домакин в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея.

Мачът беше от VII кръг в редовния сезон на най-силния континентален клубен турнир. След него и двата отбора са с баланс от 4 победи и 3 загуби.

Везенков вкара 17 т. и хвана 6 борби, завършвайки втори по резултатност в тима си. Като топреализатор за "червено-белите" завърши Тайлър Дорси с 23 т., а с двуцифрен актив приключиха още двама в състава на Йоргос Барцокас - Никола Милутинов с 14 т. и влезлият като резерва Донта Хол с 11 т.

С най-голям принос за победата на монегаските беше Алфа Диало с върховите в двубоя 27 т. Майк Джеймс постигна "дабъл-дабъл" с 23 т. и 10 асистенции, а Ели Окобо добави 10 т. за успеха.

"Олимпиакос" вече е в серия от три поредни загуби срещу "Монако" в официални срещи. За последно двата тима се срещнаха на 1/2-финалите от Финалната четворка на Евролигата в края на май.