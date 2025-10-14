Везенков бе обезвреден и "Олимпиакос" загуби

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков пази атакуващия турски национал Ерджан Османи по време на мача в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея

Най-добрият баскетболист на България и "Олимпиакос" - Александър Везенков, бе почти напълно обезвреден от "Анадолу Ефес" и гръцкият гранд загуби като домакин в Пирея мача си от IV кръг на Евролигата - 78:82.

В сблъсъка между два бивши шампиона в най-авторитетния турнир на континента гостуващият турският отбор изостана в началото с 10 точки (2:12), но бързо върна равновесието и в играта, и в резултата, а след това на свой ред поведе с двуцифрен актив. До почивката обаче "Олимпиакос" успя да навакса и да приключи първите 20 минути с преднина - 51:48.

Именно в този период се отличи Везенков, който натрупа актив от 12 т., 2 борби и 1 асистенция, донесъл му игрови коефициент 19 - най-висок от всички на терена към момента.

След паузата обаче играчите на "Анадолу Ефес" обърнаха специално внимание на българското крило и буквално го обезвредиха. До края на мача Везенков, който изкара на терена общо 29:54 мин., повече не вкара кош, а добави към актива си 5 борби и една открадната топка, защото защитата на домакините почти не му даваше шансове да стреля.

В заключителните 14 секунди, при 81:78 за гостите, "Олимпиакос" имаше последна атака и отговорността да шутира за три точки бе поверена на Саша, който обаче не можа да вкара през защитник. Последва нарушение и турците оформиха крайното 78:82 с един успешен наказателен удар.

Въпреки, че след почивката бе отлично опазен Везенков си остана най-полезният играч за "Олимпиакос" в мача. Той запази своя игрови коеф. 19, макар други двама от тима да вкараха повече точки: Алекс Питърс - 14 (3 борби) за коеф. 10, и Тайсън Уорд - 13 (5 борби) за коеф. 18.

От "Анадолу Ефес" Коул Суайдър бе най-резултатния и полезен баскетболист с 20 т. и 3 борби (коеф. 20), а Шейн Ларкин добави 18 т. и 3 асистенции (коеф. 12).

След тази втора загуба през този сезон в Евролигата "Олимпиакос" е в средата на временното класиране, а в следващия V кръг ще гостува в белградската зала "Александър Николич" на израелския "Макаби" (Тел Авив), който играе в Сърбия заради обстановката в страната си.