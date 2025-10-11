Турция се подигра с националите ни насред София

ЕПА/БГНЕС Централният ни защитник Росен Божинов (вдясно) се опитва да скъса фланелката на Керем Актюркоглу в опит да го спре по време на унизителния за нас мач на ст. "Васил Левски".

Вече е ясно - България изгуби и илюзорните си шансове да се класира за Мондиал 2026. Това се случи след унизителната домакинска загуба с 1:6 от Турция в квалификационен мач от група Е. Мачът бе дебют на новия ни селекционер Александър Димитров, но той определено няма да го помни с добро.

Нещата изглеждаха що-годе прилично до почивката, когато двата отбора се оттеглиха при резултат 1:1. Голямата звезда на турския футбол Арда Гюлер ("Реал", Мадрид) мина като през малка гара покрай Християн Петров и откри за гостите в 11-ата мин. В 13-ата обаче нашият тим изравни, макар и с голяма доза късмет. Кирил Десподов, който запази капитанската си лента и при новия треньор, проби отдясно и центрира, при което защитникът Зеки Челик се хързулна и падна на тревата, а топката се оказа у Радослав Кирилов. Той шутира, топката се удари в ставащия от терена Челик и подлъга вратаря Угурджан Чакър - 1:1.

До края на първата част играта бе сравнително изравнена, особено в средата на терена. Добро впечатление направи дебютиралият като титуляр Кристиян Стоянов ("Славия"), заел мястото на Илия Груев-младши.

Всички положителни впечатления обаче бяха изтрити след почивката. Ключовият момент бе нелепият автогол, който си вкара Виктор Попов в 49-ата мин. при опит да изчисти топката надалеч от Кенан Йълдъз ("Ювентус"). След това постройката ни на игра рухна. Самите играчи сякаш също се сринаха психически. И резултатът само набъбваше - Йълдъз вкара в 52-ата и 56-ата мин., а след него Челик в 66-ата и резервата Ирфан Джан Кахвеждъ в третата минута на допълнителното време. Резилът можеше и да е още по-изразителен, защото всяка турска атака носеше опасност за вратаря ни Димитър Митов. В 85-ата мин. бе отменен и гол на Турция заради засада.

В крайна сметка националите ни може дори да намерят позитив от мача - че не загубиха още повече. А Димитров имаше нещастието под негово ръководство отборът да запише най-тежката ни загуба до момента в групата, след като при предшественика му Илиан Илиев паднахме два пъти по 0:3 - от Испания и от Грузия. Това бе и най-тежкото поражение на Бългалия от Турция на футбол в цялата история и първо в домакински двубой.

Настъпилият психически срив у нашите футболисти пък само ни кара да очакваме със свити сърца следващия мач - гостуването срещу европейския шампион Испания във вторник (14 октомври) във Валядолид.

Селекционерът Александър Димитров опита да намери позитиви след катастрофалната загуба: "Загубихме, защото паднахме психически. Имахме желание да подобрим нещата, влязохме в капана, който Турция най-добре използва. Когато оставиш пространство, те наказват. Вторият гол срина нашите играчи, не можаха да се вдигнат. Когато отстъпиш психически, всичко ти се блокира. Психическата умора води и до физическа. Видяхме класата. Затова струват пари. Да не бъдем черногледи, трябва да поздравим играчите за раздаването и първото полувреме. Но едно полувреме не е достатъчно, а от първия до последния съдийски сигнал. Има футболисти, от които съм много доволен от старанието. Има играчи на по 2-3 мача, Кристиян Стоянов дебютант. Желанието, мотивацията, тактическата дисциплина - бяха много добри през първото полувреме, за разлика от второто. Позитивното беше, че върнахме бързо първия гол. Има разлика в цената на играчите. Когато си много скъп, си психически устойчив. Като имаш проблеми, това се отразява. Затова не се вдигнахме след този автогол."

Авторът на единствения ни гол Радослав Кирилов добави: "Трябва да анализираме. Трудно се говори след този мач. Първото полувреме успяхме да им отговорим на агресията. Имахме шанс да вкараме втори гол, не го направихме, но успяхме да им задържим равенството. Второто полувреме беше коренно различно. Трябва да се вдигнем. Да видим какво грешки допуснахме тактически. Съжалявам че така се получи. Трябва да се вдигнем по най-бързия начин и да изиграем във вторник мача срещу Испания отговорно и сериозно, защото знаете срещу какъв противник излизаме."

Завърналият се в националния тим Петко Христов каза: "Започнахме зле второто полувреме. Късмет, че вкараха втори гол, оттам се промени мача. Не можахме да се противопоставим на Турция. Искахме да повторим същото от първото полувреме. Опитахме - не успяхме. Отстъпвахме във всяка зона. При такъв резултат няма какво да се каже."

Дебютантът Кристиан Стоянов пък заяви: "Първото полувреме стояхме много добре, но този гол, който падна след почивката ни срина и те използваха това в тяхна ползац. Не очаквахме по такъв начин да се развие срещата. Очаквахме да продължат да ни натискат. Този нелеп автогол ни попречи да продължим с нашия план за срещата. През първото полувреме показахме, че можем да играем срещу силен отбор като Турция, но трябва да задържим играта през цялото време и да не допускаме такива сривове."

Италианският треньор на турския отбор Винченцо Монтела коментира след победата: "Първото полувреме беше трудно за нас, завършихме при 1:1. Имаше неща, които не ми харесаха. След почивката реагирахме бързо. Много бързи голове вкарахме, после не беше толкова трудно. Беше важно, че вкарахме толкова голове за малко време. Първите 10 минути показаха какво означаваме ние като отбор."