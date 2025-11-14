Шеф в БФС се надява националите да не загубят от Турция

СПОРТАЛ Селекционерът Александър Димитров (в средата) отново избягна репортерите, но не подмина представител на турското посолство, който му връчи букет в знак на добра воля и пожелание за успех

"Ще се опитаме да завършим позитивно тези тежки групи. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Надявам се да вземем точки. Пак казвам - трябва вече да вземем точки".

Това обяви техническият директор на БФС Кирил Котев на летище "Васил Левски" преди заминаването на националния отбор по футбол за Бурса, където утре ще изиграе предпоследния се мач от световните квалификации. Същевременно селекционерът Александър Димитров отново отказа да се появи пред представители на медиите и единствената му изява, откакто е започнал лагерът за предстоящите два мача с Турция и Грузия ще бъде довечера на официалната пресконференция в Бурса.

„Не е приятно, още повече, че като наближи мач на националния отбор, се започват атаки от всякъде. Тези играчи се нуждаят от подкрепа, от ръководството правим всичко възможно, но отвсякъде има атаки срещу тях. Въпреки че има доста млади момчета, и миналия лагер, и сега показват развитие. Надявам се тези момчета догодина да са гръбнак и да покажат по-стабилни игри, за да изглежда различно националният отбор - заяви Котев. - Всички знаете, докато има такова разделение и срещу федерацията, и срещу конкретни хора, ще е доста трудно. Това влияе на футболистите. Апелът ми е да бъдем по-обединени и да гледаме в една точка. Това е националният отбор на България, все пак“.

Не стана ясно как БФС призовава към подкрепа за националите, а същевременно президентът Георги Иванов-Гонзо след срамната загуба от турците с 1:6 на 11 октомври директно ги нападна с думите: "С тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си"...

Отборът замина без четирима от първоначалния списък на селекционера Димитров - контузените Радослав Кирилов, Станислав Иванов и Петко Христов, плюс Антон Недялков, който бил е пренатоварен физически заради сгъстената програма на "Лудогорец". В списъка не е и отказалият да играе за А отбора вратар Светослав Вуцов, който се оплака от нападки срещу него от страна на треньорския екип.

"Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Националният отбор е на България. За да си тук, трябва да желаеш да играеш за България. Вратите за Светльо са отворени, насила няма как да накараме някой да играе за България“, коментира на летището каза Котев този въпрос.

До момента българският тим изигра 4 мача в гр.Е на световните квалификации. В тях допусна 4 тежки поражения от европейския шампион Испания (2 пъти), от Грузия (като гост) и от Турция (като домакин), като има голова разлика от 1:16 и е твърдо последен в групата.

Двубоят срещу Турция е утре от 19:00 ч., на стадион "Сентениъл Ататюрк" в Бурса. Три дни по-късно на националния ст. "Васил Левски" българският отбор ще приключи поредното си безславно представяне с домакинство срещу Грузия от 21:45 ч.