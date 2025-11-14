Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шеф в БФС се надява националите да не загубят от Турция

Има атаки отвсякъде към националния отбор, играчите се нуждаят от подкрепа, обяви Кирил Котев

Днес, 10:54
Селекционерът Александър Димитров (в средата) отново избягна репортерите, но не подмина представител на турското посолство, който му връчи букет в знак на добра воля и пожелание за успех
СПОРТАЛ
Селекционерът Александър Димитров (в средата) отново избягна репортерите, но не подмина представител на турското посолство, който му връчи букет в знак на добра воля и пожелание за успех

"Ще се опитаме да завършим позитивно тези тежки групи. Надявам се да покажем играта от първото полувреме на домакинския мач с Турция. Надявам се да вземем точки. Пак казвам - трябва вече да вземем точки".

Това обяви техническият директор на БФС Кирил Котев на летище "Васил Левски" преди заминаването на националния отбор по футбол за Бурса, където утре ще изиграе предпоследния се мач от световните квалификации. Същевременно селекционерът Александър Димитров отново отказа да се появи пред представители на медиите и единствената му изява, откакто е започнал лагерът за предстоящите два мача с Турция и Грузия ще бъде довечера на официалната пресконференция в Бурса.

„Не е приятно, още повече, че като наближи мач на националния отбор, се започват атаки от всякъде. Тези играчи се нуждаят от подкрепа, от ръководството правим всичко възможно, но отвсякъде има атаки срещу тях. Въпреки че има доста млади момчета, и миналия лагер, и сега показват развитие. Надявам се тези момчета догодина да са гръбнак и да покажат по-стабилни игри, за да изглежда различно националният отбор - заяви Котев. - Всички знаете, докато има такова разделение и срещу федерацията, и срещу конкретни хора, ще е доста трудно. Това влияе на футболистите. Апелът ми е да бъдем по-обединени и да гледаме в една точка. Това е националният отбор на България, все пак“.

Не стана ясно как БФС призовава към подкрепа за националите, а същевременно президентът Георги Иванов-Гонзо след срамната загуба от турците с 1:6 на 11 октомври директно ги нападна с думите: "С тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си"...

Отборът замина без четирима от първоначалния списък на селекционера Димитров - контузените Радослав Кирилов, Станислав Иванов и Петко Христов, плюс Антон Недялков, който бил е пренатоварен физически заради сгъстената програма на "Лудогорец". В списъка не е и отказалият да играе за А отбора вратар Светослав Вуцов, който се оплака от нападки срещу него от страна на треньорския екип.

"Няма какво да коментирам темата със Светослав Вуцов. Националният отбор е на България. За да си тук, трябва да желаеш да играеш за България. Вратите за Светльо са отворени, насила няма как да накараме някой да играе за България“, коментира на летището каза Котев този въпрос.

До момента българският тим изигра 4 мача в гр.Е на световните квалификации. В тях допусна 4 тежки поражения от европейския шампион Испания (2 пъти), от Грузия (като гост) и от Турция (като домакин), като има голова разлика от 1:16 и е твърдо последен в групата.

Двубоят срещу Турция е утре от 19:00 ч., на стадион "Сентениъл Ататюрк" в Бурса. Три дни по-късно на националния ст. "Васил Левски" българският отбор ще приключи поредното си безславно представяне с домакинство срещу Грузия от 21:45 ч.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Димитров, Кирил Котев

Още новини по темата

Още двама футболисти отпаднаха от националния отбор
10 Ноем. 2025

Изненадващ дебютант смени бойкотиращия Вуцов в националния тим
07 Ноем. 2025

Срещата в БФС за бойкота на Вуцов доведе до... нова среща
21 Окт. 2025

България се свлече до №91 в световния футбол
17 Окт. 2025

Футболно опълчение не спаси националите от нов резил
14 Окт. 2025

Шеф в БФС се засрами от националите
13 Окт. 2025

Турция се подигра с националите ни насред София
11 Окт. 2025

Селекционерът на А тима: Дано един ден настигнем волейболистите
10 Окт. 2025

Селекционерът нарочно искал да изолира националите в Правец
06 Окт. 2025

Националният селекционер отложи подмладяването за друг път
03 Окт. 2025

Дебютант от чужбина бе повикан за мачовете с Турция и Испания
26 Септ. 2025

Новият селекционер върна в А тима най-скъпия български защитник
25 Септ. 2025

БФС сложи за селекционер треньор без никакви успехи
24 Септ. 2025

Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете
11 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън