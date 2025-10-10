Селекционерът на А тима: Дано един ден настигнем волейболистите

Новият селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров ще дебютира в мача срещу Турция от световните квалификации, а ден преди двубоя обяви, че важен е отборният дух и изрази надежда някой ден нековата селекция да стигне успехите на световните вицешампиони по волейбол.

На пресконференцията преди мача Димитров разказа, че с избраниците си са гледали клипове от посрещането на волейболния ни тим.

"Казах им [на футболистите], че ние трябва да създадем един добър колектив, добра среда, в която да се чувстват добре. Поздравления за тези играчи, защото тренираха в трудни метеорологични условия на лагера в Правец и никой не се оплака и не даде задна - няма мрънкане, няма отказване. Бяха страхотни. Важното е утре как ще се представим. Имаше добра атмосфера за работа въпреки тежките условия, които бяха. Надявам се един ден да настигнем тези велики спортисти [волейболистите]“, каза треньорът.

Той натърти, че групата ни в световните квалификации е "изключително тежка". И добави за мача с Турция:

"Ще се опитаме да бъдем много по-агресивни, да излезем да играем много по-напред и да притиснем и затрудним максимално противника. Начинът, по който сме работили, се надявам да го видим утре. Ясно е, че турският отбор разполага с много добри футболисти. Дори да подходиш индивидуално към един, всеки друг може да те изненада. Смятам, че е много по-важна отборната игра, отколкото индивидуалното покритие на всеки състезател. Ясно е, че много неща се градят около Арда Гюлер, но дори да го обезвредим, опасността може да дойде от други".

Италианският селекционер на турците Винченцо Монтела пък изрично подчерта, че няма да подценят нашите.

„Знаем, че нов треньор винаги носи позитивна енергия. Това дава допълнителна компактност на отбора. Българските играчи са талантливи и способни. Този мач българите го виждат като последен шанс. Ще се изправим срещу тях в много гореща атмосфера, публиката ще ги подкрепя. - каза Монтела - Знам, че Турция има 10 загуби и 6 победи срещу България, но искаме да променим тези числа. Винаги гледаме силните и слабите страни на противника. Искаме да постигнем желания резултат, а той е победа. Тренирахме според нуждите и сме готови да направим каквото е необходимо“.

Мачът утре е от 21.45 ч. на националния стадион "Васил Левски".