Важен национал отпадна за последните квалификации

БГНЕС Радослав Кирилов (вляво) бе един от най-дейните играчи в последните мачове на националния ни отбор и липсата му ще създаде нов проблем за селекционера Александър Димитров.

Нападателят на "Левски" Радослав Кирилов е с контузия, която го извади не само от днешното дерби срещу ЦСКА, но и за предстоящите мачове на националния отбор от квалификациите за Мондиал 2026. Днес от БФС обявиха, че Кирилов няма да може да играе в гостуването срещу Турция на 15 ноември и домакинството срещу Грузия 3 дни по-късно.

На негово място селекционерът Александър Димитров повика играча на "Лудогорец" Станислав Иванов. 26-годишният нападател на шампионите за последно бе включен в националния отбор за плейофите в Лига на нациите срещу Ирландия през март т.г., но остана резерва.

Отпадането на Кирилов е поредният кадрови проблем пред Димитров преди последните световни квалификации. Заради травми вече отпаднаха Иван Дюлгеров ("Шериф", Молдова), Фабиан Нюрбергер ("Дармщад", Германия), Лукас Петков ("Елверсберг", Германия) и Eмил Ценов ("Оренбург", Русия), както и току що възстановеният от контузия Иван Турицов (ЦСКА). Отделно вратарят на "Левски" Светослав Вуцов не е в състава заради бойкот от негова страна, свързан с отношението към него от страна на спортно-техническия щаб на националния отбор.