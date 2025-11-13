Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Четвърти футболист отпадна от А отбора за последните квалификации

И Станислав Иванов няма да играе срещу Турция и Грузия

Днес, 15:11
Станислав Иванов е четвъртият футболист от списъка на Александър Димитров, на когото селекционерът няма да може да разчита срещу Турция и Грузия.
SPORTAL.BG архив
Станислав Иванов е четвъртият футболист от списъка на Александър Димитров, на когото селекционерът няма да може да разчита срещу Турция и Грузия.

Нападателят на "Лудогорец" Станислав Иванов стана четвъртият футболист, който отпадна от състава на националния отбор заради контузия. 26-годишното крило няма да може да вземе участие в последните световни квалификации на нашия тим за Мондиал 2026 - срещу Турция в Бурса (15 ноември) и срещу Грузия в София (18 ноември).

Любопитното е, че Иванов попадна в селекцията на Александър Димитров вместо първоначално повикания Радослав Кирилов. Нападателят на "Левски" получи мускулно разтежение по време на тренировка на "сините" и пропусна двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА (0:1), а впоследствие бе освободен и от лагера на А отбора.

В началото на седмицата от състава на националите отпаднаха и защитниците Антон Недялков ("Лудогорец") и Петко Христов ("Специя"), а на тяхно място в отбора бе повикан само един заместник - Стефан Велков от датския "Вейле". Сега от БФС не уточниха дали ще бъде включен нов играч на мястото на Иванов.

Още преди да разпрати повиквателните треньорът Димитров беше наясно, че не може да разчита на други шестима от най-добрите български футболисти. С различни травми са Иван Дюлгеров ("Шериф"), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат"), Лукас Петков ("Елверсберг") и Eмил Ценов ("Оренбург"), а пък Иван Турицов (ЦСКА) току-що се излекува и все още не е в оптимална форма. А вратарят на "Левски" Светослав Вуцов не е в състава заради бойкот от негова страна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

мъжки национален отбор, Мондиал 2026

Още новини по темата

Още двама футболисти отпаднаха от националния отбор
10 Ноем. 2025

Важен национал отпадна за последните квалификации
08 Ноем. 2025

Изненадващ дебютант смени бойкотиращия Вуцов в националния тим
07 Ноем. 2025

България открива Евроволей 2026 срещу Северна Македония
05 Ноем. 2025

Срещата в БФС за бойкота на Вуцов доведе до... нова среща
21 Окт. 2025

България се свлече до №91 в световния футбол
17 Окт. 2025

Бленджини: Да забравим медала и да работим!
17 Окт. 2025

Вратарят Вуцов напуска националния отбор
16 Окт. 2025

Националният отбор намери виновника за 1:6 от Турция
15 Окт. 2025

Европа има своя първи финалист на световното - Англия
15 Окт. 2025

Футболно опълчение не спаси националите от нов резил
14 Окт. 2025

Кабо Верде е третият дебютант на Мондиал 2026
14 Окт. 2025

Шеф в БФС се засрами от националите
13 Окт. 2025

Дания отряза шансовете на Гърция за Мондиал 2026
13 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън