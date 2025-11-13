Четвърти футболист отпадна от А отбора за последните квалификации

SPORTAL.BG архив Станислав Иванов е четвъртият футболист от списъка на Александър Димитров, на когото селекционерът няма да може да разчита срещу Турция и Грузия.

Нападателят на "Лудогорец" Станислав Иванов стана четвъртият футболист, който отпадна от състава на националния отбор заради контузия. 26-годишното крило няма да може да вземе участие в последните световни квалификации на нашия тим за Мондиал 2026 - срещу Турция в Бурса (15 ноември) и срещу Грузия в София (18 ноември).

Любопитното е, че Иванов попадна в селекцията на Александър Димитров вместо първоначално повикания Радослав Кирилов. Нападателят на "Левски" получи мускулно разтежение по време на тренировка на "сините" и пропусна двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА (0:1), а впоследствие бе освободен и от лагера на А отбора.

В началото на седмицата от състава на националите отпаднаха и защитниците Антон Недялков ("Лудогорец") и Петко Христов ("Специя"), а на тяхно място в отбора бе повикан само един заместник - Стефан Велков от датския "Вейле". Сега от БФС не уточниха дали ще бъде включен нов играч на мястото на Иванов.

Още преди да разпрати повиквателните треньорът Димитров беше наясно, че не може да разчита на други шестима от най-добрите български футболисти. С различни травми са Иван Дюлгеров ("Шериф"), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат"), Лукас Петков ("Елверсберг") и Eмил Ценов ("Оренбург"), а пък Иван Турицов (ЦСКА) току-що се излекува и все още не е в оптимална форма. А вратарят на "Левски" Светослав Вуцов не е в състава заради бойкот от негова страна.