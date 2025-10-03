Националният селекционер отложи подмладяването за друг път

Новият селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров обяви пълния списък с играчи за предстоящите световни квалификации с тимовете на Турция (11.X) и Испания (14.Х).

Към вече обявените 16 футболисти от чуждестранни клубове бившият треньор на младежкия ни тим е добавил само осем от Първа лига. В състава са върнати вратарят Димитър Шейтанов ("ЦСКА 1948"), защитниците Димитър Велковски ("Арда") и Иван Турицов (ЦСКА), както и 22-годишният халф на "Славия" Кристиан Стоянов, който вече бе викан за плейофите с Ирландия през март т.г. Велковски не е играл за България от ноември 2022 г., а Турицов - от юни м.г.

За сметка на това липсват доста играчи от списъка на предишния селекционер Илиан Илиев. Вече стана ясно, че от обичайно виканите от чужбина липсват вратарят Иван Дюлгеров ("Шериф"), Алекс Петков ("Кифисия", Гър) и Георги Миланов ("Динамо", Рум). Към тях се добавят защитниците Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Недялков ("Лудогорец"), Николай Минков ("Ботев", Пд) и Живко Атанасов ("Черно море"), както и халфовете Васил Панайотов ("Черно море"), Светослав Ковачев ("Арда").

Прави впечатление, че Димитров се е въздържал да направи сега подмладяването на състава, което бе поискано от него от ръководството на БФС. Дори и вчера президентът на футболния съюз Георги Иванов заяви: "Трябва да започнем да адаптираме младите момчета от юношеския и младежкия ни национален отбор в мъжкия, за да сме готови за септември месец (б.ред. - 2026 г.) за Лигата на нациите и вече да имаме изграден отбор за следващите квалификации за европейско първенство. Всичко това, което правим, се прави за подмладяване, да се вкарат свежи кадри, както във волейбола ни - млади момчета на 18,19 и 20 години виждате какви резултати постигат. И това е нашият път, който сме поставили към националния селекционер."

Но реално от представения днес състав има само трима играчи от Първа лига на 23 г. и надолу - споменатият Кристиан Стоянов (22 г.), а също така футболистите на "Левски" Светослав Вуцов (23 г.) и Марин Петков (22 г.), които бяха налагани и при Илиан Илиев.

На 11 октомври от 21:45 ч. българският тим ще домакинства на Турция (с треньор Виченцо Монтела) на Националния стадион "Васил Левски", а три дни по-късно ще гостува на испанците на ст. "Хосе Сория" във Валядолид (отново в 21:45 ч. българско време).

Ето и пълния списък на Александър Димитров:

Вратари: Димитър Митов ("Абърдийн"), Светослав Вуцов ("Левски"), Димитър Шейтанов ("ЦСКА 1948");

Защитници: Петко Христов ("Специя", Ит), Атанас Чернев ("Ещрела Амадора", Пор), Росен Божинов ("Роял Антверп", Бел), Eмил Ценов ("Оренбург", Рус), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Виктор Попов ("Корона Киелце", Пол), Димитър Велковски ("Арда"), Иван Турицов (ЦСКА);

Халфове: Андриан Краев ("Апоел", Тел Авив, Изр), Илия Груeв ("Лийдс", Анг), Станислав Шопов ("Осиек", Хър), Филип Кръстев ("Оксфорд Юн", Анг), Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Кристиян Стоянов ("Славия");

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Здравко Димитров ("Бодрум", Тур), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер), Владимир Николов ("Корона Киелце", Пол), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Радослав Кирилов ("Левски").